Eπίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση του «δολοφόνου με το τσεκούρι»

Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται, σήμερα, η εξ αναβολής υπόθεση του δολοφόνου με το τσεκούρι, που τον Ιούλιο του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Η έφεση επρόκειτο να εκδικαστεί τον Ιούνιο του 2023, αλλά η διαδικασία αναβλήθηκε, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε ότι συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε σοκάρει για την αγριότητα της. Ο δράστης είχε εισβάλει στα γραφεία της εφορίας κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση σε εργαζομένους της υπηρεσίας.

Η γυναίκα που πάλεψε με τον δράστη της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης για να σωθεί, μιλώντας πρόσφατα στο Star, συγκλόνισε: «Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στην σπονδυλική μου στήλη, που σημαίνει πως θα μπορούσα να είμαι ανάπηρη σήμερα ή θα μπορούσα να μη ζω».

«Είναι πέντε χρόνια μετά… αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα…» είπε στο Star ο προϊστάμενος της εφορίας που προσπάθησε να τον αφοπλίσει.