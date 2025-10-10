Eπίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση του «δολοφόνου με το τσεκούρι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΟΥ Κοζάνης

Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται, σήμερα, η εξ αναβολής υπόθεση του δολοφόνου με το τσεκούρι, που τον Ιούλιο του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Η έφεση επρόκειτο να εκδικαστεί τον Ιούνιο του 2023, αλλά η διαδικασία αναβλήθηκε, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε ότι συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε σοκάρει για την αγριότητα της. Ο δράστης είχε εισβάλει στα γραφεία της εφορίας κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση σε εργαζομένους της υπηρεσίας.

Η γυναίκα που πάλεψε με τον δράστη της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης για να σωθεί, μιλώντας πρόσφατα στο Star, συγκλόνισε: «Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στην σπονδυλική μου στήλη, που σημαίνει πως θα μπορούσα να είμαι ανάπηρη σήμερα ή θα μπορούσα να μη ζω».

«Είναι πέντε χρόνια μετά… αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα…» είπε στο Star ο  προϊστάμενος της εφορίας που προσπάθησε να τον αφοπλίσει.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
11:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ευελπίδων: Γυναίκα συνελήφθη να κάνει χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδι...
10:20 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια…»

Νέα αινιγματική ανάρτηση στο Facebook έκανε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφα...
10:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό

Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα σε μηχανοδηγό συρμού ...
09:50 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης