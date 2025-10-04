Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη που σημειώθηκε 2020, θα αναβιώσει στις αίθουσες του Εφετείου την ερχόμενη εβδομάδα. Ο δράστης είχε τραυματίσει σοβαρά 4 ανθρώπους, ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του.

Πέντε χρόνια πέρασαν από το πρωϊνό της 16ης Ιουλίου 2020 που ο αδίστακτος τότε 45χρονος άρχισε να χτυπά με τσεκούρι τους εργαζόμενους. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη νοσηλεία, μία γυναίκα έχασε το μάτι της και άλλη μία κοπέλα έζησε από θαύμα αφού άντεξε τα πολλαπλά χτυπήματα από τσεκούρι. Έφυγε όμως από την υπηρεσία και εργάζεται αλλού.

Η γυναίκα που πάλεψε με τον δράστη της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης για να σωθεί, μιλώντας στο Star, συγκλονίζει: «Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στην σπονδυλική μου στήλη, που σημαίνει πως θα μπορούσα να είμαι ανάπηρη σήμερα ή θα μπορούσα να μη ζω».

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται ο δράστης να μπαίνει στο γραφείο εσόδων. Χτυπάει τον πρώτο εφοριακό που βλέπει μπροστά του και τον τραυματίζει. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι υπάλληλοι αρχίζουν να τρέχουν για να ξεφύγουν.

Ο προϊστάμενος της εφορίας που κατεβαίνει στο ισόγειο, προσπαθεί να τον αφοπλίσει. «Είναι πέντε χρόνια μετά… αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα…» λέει στο Star.

Ο δράστης πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 26 ετών. Άσκησε έφεση μόνος του, καθώς δεν είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης.

 

