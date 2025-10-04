Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (3/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

SKAI- Σήμερα 18,4%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,6%

ALPHA – Happy Day 15,2%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,8%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 11%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 17,7%

ALPHA – Super Κατερίνα 14,3%

ANT1 – Το Πρωινό 11,8%

MEGA – Buongiorno 10%

OPEN – 10 παντού 9,3%

STAR – Breakfast@Star 7,5%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,7%

ANT1 – Αποκαλύψεις 12,9%

SKAI – Live You 10,9%

SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,9%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,2%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%

STAR – GNTM (E) 4,8%

Απογευματινή ζώνη

STAR – Ο τροχός της τύχης 18,7%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 16,1%

ALPHA – Deal 15,9%

MEGA – Live News 15,7%

STAR – Cash or trash 12,7%

MEGA – The Chase 12,1%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,8%

OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,5%

ANT1 – 5X5 7,4%

SKAI- Power Talk 3,8%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%

ALPHA – Happy Day 17,1%

SKAI- Σήμερα 10,3%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,4%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,2%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 15%

ANT1 – Το Πρωινό 11,5%

STAR – Breakfast@Star 10,7%

SKAI – Αταίριαστοι 9,4%

MEGA – Buongiorno 8,2%

OPEN – 10 παντού 4,5%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17,1%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 11,7%

ANT1 – Αποκαλύψεις 11,2%

SKAI – Live You 7,5%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 6,8%

STAR – GNTM (E) 4,6%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%

Απογευματινή ζώνη