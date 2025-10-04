Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (3/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 18,4%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,6%
  • ALPHA – Happy Day 15,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 11%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 17,7%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,3%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,8%
  • MEGA – Buongiorno 10%
  • OPEN – 10 παντού 9,3%
  • STAR – Breakfast@Star 7,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 12,9%
  • SKAI – Live You 10,9%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,9%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,2%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%
  • STAR – GNTM (E) 4,8%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 18,7%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 16,1%
  • ALPHA – Deal 15,9%
  • MEGA – Live News 15,7%
  • STAR – Cash or trash 12,7%
  • MEGA – The Chase 12,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,8%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,5%
  • ANT1 – 5X5 7,4%
  • SKAI- Power Talk 3,8%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
  • ALPHA – Happy Day 17,1%
  • SKAI- Σήμερα 10,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,4%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,2%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 15%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
  • STAR – Breakfast@Star 10,7%
  • SKAI – Αταίριαστοι 9,4%
  • MEGA – Buongiorno 8,2%
  • OPEN – 10 παντού 4,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17,1%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 11,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 11,2%
  • SKAI – Live You 7,5%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 6,8%
  • STAR – GNTM (E) 4,6%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 15,5%
  • STAR – Cash or trash 14,9%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,3%
  • ALPHA – Deal 13,8%
  • MEGA – The Chase 12,9%
  • MEGA – Live News 12%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 7,6%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,9%
  • ANT1 – 5X5 3,9%
  • SKAI -Power Talk 2,7%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,2%

