Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (3/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 18,4%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,6%
- ALPHA – Happy Day 15,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 11%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 17,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,8%
- MEGA – Buongiorno 10%
- OPEN – 10 παντού 9,3%
- STAR – Breakfast@Star 7,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,7%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 12,9%
- SKAI – Live You 10,9%
- SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 9,9%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,2%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,8%
- STAR – GNTM (E) 4,8%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 18,7%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 16,1%
- ALPHA – Deal 15,9%
- MEGA – Live News 15,7%
- STAR – Cash or trash 12,7%
- MEGA – The Chase 12,1%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 8,8%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,5%
- ANT1 – 5X5 7,4%
- SKAI- Power Talk 3,8%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
- ALPHA – Happy Day 17,1%
- SKAI- Σήμερα 10,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,4%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 7,2%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 15%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
- STAR – Breakfast@Star 10,7%
- SKAI – Αταίριαστοι 9,4%
- MEGA – Buongiorno 8,2%
- OPEN – 10 παντού 4,5%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17,1%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 11,7%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 11,2%
- SKAI – Live You 7,5%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 6,8%
- STAR – GNTM (E) 4,6%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 15,5%
- STAR – Cash or trash 14,9%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 14,3%
- ALPHA – Deal 13,8%
- MEGA – The Chase 12,9%
- MEGA – Live News 12%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 7,6%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,9%
- ANT1 – 5X5 3,9%
- SKAI -Power Talk 2,7%
- SKAI – Το ‘χουμε! 2,2%