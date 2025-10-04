Χανιά: Στη φυλακή 30χρονος Παλαιστίνιος – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στους εργοδότες του γιατί τον απέλυσαν

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήρια Χανιά

Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 30χρονο προσέλαβαν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος δύο αδέλφια στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όμως λίγες μέρες αργότερα τον απέλυσαν, καθώς τον κατηγόρησαν για κλοπή.

Η απόφαση αυτή εξόργισε τον 30χρονο, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, πήγε έξω από το κατάστημα με ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στα δύο αδέλφια 36 και 37 ετών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει ελαφρά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το τμήμα του Πλατανιά, οι οποίοι συνέλαβαν τον 30χρονο και τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου δικάστηκε στο αυτόφωρο, ενώ κατασχέθηκε και το μαχαίρι.

Πριν από λίγο καιρό ο 30χρονος είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από τις αστυνομικές αρχές του νησιού και είχε αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ασφάλιστρα ζωής: Τι πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε πληρωμή σε δόσεις

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Τι διευκρινίζει ο Καραγκούνης για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασί...

Η Google λανσάρει τα Jules Tools: Ο AI συνεργάτης κώδικα κατευθείαν στη γραμμή εντολών

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτεο τον πραγματικό σας εαυτό
περισσότερα
15:39 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πήγε να υποβάλει ένσταση για κλήση της Τροχαίας με… πλαστή άδεια οδήγησης

Ένας 27χρονος συνελήφθη χθες (03/10) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαί...
15:29 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: «5 χρόνια μετά αναρωτιόμαστε γιατί» – Συγκλονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τον δράστη

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη που σημειώθηκε 2020, θα αναβιώσει στι...
15:04 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 44χρονος κατηγορείται ότι προέτρεπε σε πράξεις βίας κατά ηγούμενου του Αγίου Όρους  

Ένας 44χρονος κατηγορείται ότι ανήρτησε σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας σε δι...
14:56 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου – Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι  

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, απογευμα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης