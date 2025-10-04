Χανιά: Στη φυλακή 30χρονος Παλαιστίνιος – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στους εργοδότες του γιατί τον απέλυσαν

Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 30χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 30χρονο προσέλαβαν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος δύο αδέλφια στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όμως λίγες μέρες αργότερα τον απέλυσαν, καθώς τον κατηγόρησαν για κλοπή.

Η απόφαση αυτή εξόργισε τον 30χρονο, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, πήγε έξω από το κατάστημα με ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στα δύο αδέλφια 36 και 37 ετών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει ελαφρά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το τμήμα του Πλατανιά, οι οποίοι συνέλαβαν τον 30χρονο και τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου δικάστηκε στο αυτόφωρο, ενώ κατασχέθηκε και το μαχαίρι.

Πριν από λίγο καιρό ο 30χρονος είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από τις αστυνομικές αρχές του νησιού και είχε αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.