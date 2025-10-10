Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής – Ποιες σειρές ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Πέμπτη (9/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Ποδόσφαιρο – Σκωτία – Ελλάδα 33,9%
- ALPHA – Να μ’ αγαπάς 15,7%
- MEGA – Η γη της Ελιάς 13,5%
- MEGA – Hotel Elvira 12,8%
- ANT1 – The Roadshow (Ε) 10,2%
- STAR – First Dates – Πρεμιέρα 7,4%
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 7,1%
- SKAI – Exathlon 7,1%
- OPEN – Ξένη ταινία – Catwoman 4%
LATE NIGHT
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 12,7%
- ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο – Πρεμιέρα 11,6%
- ALPHA – Αυτοψία – Πρεμιέρα 10,4%
- STAR – Ξένη ταινία – Μαχητές των δρόμων 9 5,8%
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,8%
- SKAI – Νόμος και τάξη 8,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA -Ποδόσφαιρο – Σκωτία – Ελλάδα 33,8
- ALPHA – Να μ’ αγαπάς 15,7
- MEGA – Hotel Elvira 13,5
- MEGA – Η γη της Ελιάς 9,3
- STAR – First Dates – Πρεμιέρα 8,7
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 8,4
- ANT1 – The Roadshow (Ε) 6,8
- SKAI – Exathlon 4,6
- OPEN – Ξένη ταινία – Catwoman 4,1
LATE NIGHT
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 12,4%
- ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο – Πρεμιέρα 10%
- ALPHA – Αυτοψία – Πρεμιέρα 9,5%
- STAR – Ξένη ταινία – Μαχητές των δρόμων 9 7,3%
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,4%
- SKAI – Νόμος και τάξη 4,4%