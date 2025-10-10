Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής – Ποιες σειρές ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Πέμπτη (9/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Ποδόσφαιρο – Σκωτία – Ελλάδα 33,9%
  • ALPHA – Να μ’ αγαπάς 15,7%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  13,5%
  • MEGA – Hotel Elvira  12,8%
  • ANT1 – The Roadshow (Ε)  10,2%
  • STAR – First Dates – Πρεμιέρα  7,4%
  • ANT1 – Σέρρες (Ε)  7,1%
  • SKAI – Exathlon  7,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Catwoman  4%
    LATE NIGHT
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε)  12,7%
  • ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο – Πρεμιέρα  11,6%
  • ALPHA – Αυτοψία – Πρεμιέρα 10,4%
  • STAR – Ξένη ταινία – Μαχητές των δρόμων 9 5,8%
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω  5,8%
  • SKAI – Νόμος και τάξη  8,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA -Ποδόσφαιρο – Σκωτία – Ελλάδα 33,8
  • ALPHA – Να μ’ αγαπάς 15,7
  • MEGA – Hotel Elvira 13,5
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 9,3
  • STAR – First Dates – Πρεμιέρα 8,7
  • ANT1 – Σέρρες (Ε) 8,4
  • ANT1 – The Roadshow (Ε) 6,8
  • SKAI – Exathlon 4,6
  • OPEN – Ξένη ταινία – Catwoman 4,1
    LATE NIGHT
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 12,4%
  • ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο – Πρεμιέρα 10%
  • ALPHA – Αυτοψία – Πρεμιέρα 9,5%
  • STAR – Ξένη ταινία – Μαχητές των δρόμων 9 7,3%
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,4%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 4,4%

 

11:18 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

