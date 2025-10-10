Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε»

Ο Πάνος Καλίδης μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Heaven, τον πρόσφατο γάμο του και την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θέλαμε να ζήσουμε ουσιαστικά. Έγινε το μυστήριο, παραδοσιακά. Δεν το βάζαμε προτεραιότητα, δεν ήμασταν έτοιμη κάτι δεν μας άφηνε να το κάνουμε τόσα χρόνια» είπε για τον γάμο του.

«Η εξέλιξη του ανθρώπου δεν κάνει καλό, προσπαθώ να είμαι παραδοσιακος, όπως μας έχουν μεγαλώσει. Η τεχνολογία δεν κάνει τόσο καλό στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας» περιέγραψε.

«Παίρνονται από κοινού τις αποφάσεις. Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε…» είπε ο τραγουδιστής.