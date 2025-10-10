Μουρατίδης: Οι γιοι μου είναι δύο «ντουλάπες» και εγώ ο κοντός που ακολουθεί

Φάνης Μουρατίδης

Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν καλεσμένος στο Happy Day και μίλησε για τους γιους του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Μας έχουν περάσει στο ύψος. Κάθε φορά κοιτούσαν τη στιγμή που θα με περάσουν στο ύψος. Οι γιοι μου είναι δύο “ντουλάπες” και εγώ ο κοντός που ακολουθεί όταν περπατάμε. Είμαι λίγο αστείος που ακολουθώ» περιέγραψε.

«Έχουμε καλή επικοινωνία και καταλαβαινόμαστε. Δεν έχω τάση να τους επιβληθώ» πρόσθεσε.

«Είμαι χαρούμενος για την επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά. Παίζουν και οι δύο μπάσκετ. Το έχουν αλλά είναι δική τους επιλογή. Δεν μαζεύομαι χαίρομαι να τους βλέπω να παίζουν» είπε ο ηθοποιός.

«Δεν είναι ότι τα στείλαμε για μπάσκετ και καθαρίσαμε, δεν είναι έτσι. Είναι δουλειά, είναι στιγμές που μπορεί να γίνει η στραβή, είναι οι παρέες…» πρόσθεσε.

Είμαστε 18 χρόνια με την Άννα Μαρία – Στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται

«Είμαστε 18 χρόνια με την Άννα Μαρία. Στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται. Δεν τα έχουμε λύσει. Ούτε είμαστε το παράδειγμα. Αγωνιζόμαστε με τα πάνω και τα κάτω. Το θέμα είναι αν είναι το τελικό πρόσημο θετικό. Έχει κρίσεις που είσαι με το χιουμοράκι αλλά και κρίσεις που δεν παίζει το χιούμορ. Δεν είμαστε όλοι ώριμοι. Ωριμάζουμε στην πορεία. Και μούτρα θα κρατήσω» αποκάλυψε.

«Στην αρχή έκανες μουτράκια, αν δεν δούλεψε άλλαξες τακτική. Δεν θα κολλήσεις με τα μούτρα, δεν βγαίνει κάπου. Πρέπει να είσαι flexible» σχολίασε γελώντας.

 

