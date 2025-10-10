Τι απαντά ο Τσιάρας για τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραδέχθηκε ότι η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις

«Φωτιές» άναψε η παραδοχή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καϊμακάμη, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, πως η οικογένειά του ασχολείται με την εκτροφή βοοειδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, ενώ ο ίδιος είναι μέτοχος σε εταιρεία με ζωοτροφές.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. «Το θέμα για το αν λαμβάνει κάποιος νόμιμα επιδοτήσεις, νομίζω ότι είναι απαντημένο και πρέπει κανείς να το δει μέσα από μια μεγάλη διάσταση. Επίσης, το αν υπάρχει conflict για τον συγκεκριμένο αντιπρόεδρο είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι είχε εξεταστεί πριν τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση. Άρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Όταν κάποιος παίρνει νόμιμα επιδοτήσεις, δεν νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημά μας», είπε ο κ .Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι ο έλεγχος που αφορά στα παράνομα χρήματα που πήραν κάποιοι επιτήδειοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα φτάσει μέχρι το τέλος. «Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή, μέσα στη διαδικασία που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε, είναι οι καθυστερήσεις στη ροή των πληρωμών των ευρωπαϊκών χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις; Διότι με βάση όλα αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση το γεγονός ότι είναι ειλημμένη η κεντρική απόφαση της κυβέρνησης να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία επόμενη μέρα απόλυτης κάθαρσης με διαφάνεια και δικαιοσύνη, πρέπει να γίνουν πραγματικοί, συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από την κάθε πληρωμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν γίνονταν πραγματικοί έλεγχοι, παρά μόνο δειγματοληπτικοί, διοικητικοί έλεγχοι, οι οποίοι μας οδήγησαν στα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε», ανέφερε.

Το πρόβλημα, παραδέχθηκε ο υπουργός, αγγίζει τους έντιμους ανθρώπους. «Δικαιούνται τα χρήματα αυτά, όμως είμαστε μπροστά σε ένα πραγματικά κομβικό σημείο που πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δημιουργήσουμε μία εντελώς νέα πραγματικότητα με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και αυτή η μετάβαση προφανώς δημιουργεί και μία δυσκολία γιατί οι έλεγχοι που πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία πριν από κάθε πληρωμή είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει χρόνο» υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, που παρέθεσε εν συνεχεία το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών