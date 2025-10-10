Τρίπολη: Βγαίνει από την Εντατική ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου, που έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από 13χρονο συμμαθητή του στην Τρίπολη.

Ο ανήλικος αναμένεται εντός της ημέρας να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται, και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η εικόνα του παιδιού είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το επεισόδιο και τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση του 13χρονου δεν κρίθηκε σοβαρή, καθώς έφερε χτυπήματα στο χέρι. Η κατάσταση του 12χρονου όμως ήταν πολύ πιο σοβαρή, αφού είχε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο αλλά και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το «Παίδων».

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία που πυροδότησε αυτό το αιματηρό επεισόδιο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε χθες το STAR καταγράφεται η αιματηρή συμπλοκή και η στιγμή που ο ένας ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του. Οι κραυγές του ανήλικου αντηχούν σε όλη την γειτονιά.