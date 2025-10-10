ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όταν το γαλάζιο σκάνδαλο βαφτίζεται “παρατυπία”»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και τις καταθέσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Οι καταθέσεις αυτή την εβδομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο σύστημα συγκάλυψης, αλλά και διαπλοκής και διαφθοράς, όπου οι παρατυπίες μετατρέπονται σε “φυσιολογικές” παραβάσεις ή απλές και μεμονωμένες διοικητικές αβλεψίες, ενώ οι εξόφθαλμες απάτες –όπως επιδοτήσεις σε εκτάσεις εκτός συνόρων, σε στρατιωτικές περιοχές ή ακόμη και σε νεκρούς– περνούν απαρατήρητες, λόγω έλλειψης ελέγχων και κενών στη νομοθεσία», τονίζεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «η παραδοχή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ “δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τις απάτες από τις παρατυπίες” και η ομοιομορφία στις καταθέσεις όσων επιμένουν να αρνούνται την ύπαρξη σκανδάλου, αποκαλύπτουν μια συντονισμένη προσπάθεια υποβάθμισης των γεγονότων και συγκάλυψης ευθυνών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που προστατεύει τους παρανομούντες, στερεί από τους αγρότες επιδοτήσεις και υπονομεύει την αξιοπιστία του Οργανισμού και της χώρας».

«Και βέβαια προκαλεί από θυμηδία έως οργή, η “παρέλαση” από την Εξεταστική Επιτροπή, όλων αυτών των “Αρίστων” Διοικήσεων του Οργανισμού, που είτε δεν γνώριζαν είτε δεν κατάλαβαν το τι συνέβαινε, κάποιοι δε εξ’ αυτών αντιλαμβάνονταν τα καθήκοντά τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως μία απλή “αρπαχτή”», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει ζητήσει από την αρχή να χυθεί άπλετο φως στο πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, με την επιλογή της να μην καλεί κρίσιμους μάρτυρες και πρόσωπα κλειδιά, επιχειρεί να συσκοτίσει και να αποπροσανατολίσει. Οφείλει να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, όπως και οι εμπλεκόμενοι γνωστοί ως “Φραπές” και “Χασάπης”, μαζί με μια σειρά ακόμη στελέχη που συνδέονται άμεσα με την ΝΔ», σημειώνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ καταλήγοντας στην επισήμανση: «Η κυβέρνηση καλείται, επιτέλους, να επιλέξει: θα σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη ή θα συνεχίσει να καλύπτει όσους ευθύνονται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, στον πρωτογενή τομέα; Το δίλημμα-ερώτημα είναι σαφές και πρέπει να απαντηθεί τώρα!».

