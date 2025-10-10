Γεωργιάδης για ΚΚΕ: Με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος λες και τον έβαλα εγώ να τα πει

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ αναφορικά με την ανάρτηση που έκανε ο ίδιος νωρίτερα.

«Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου λες και τον έβαλα εγώ να τα πει» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.