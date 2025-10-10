Γεωργιάδης για ΚΚΕ: Με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος λες και τον έβαλα εγώ να τα πει

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ αναφορικά με την ανάρτηση που έκανε ο ίδιος νωρίτερα.

«Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και με κατηγορεί για προβοκάτσια για όσα είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου λες και τον έβαλα εγώ να τα πει» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Έρευνα του ΠΟΥ: Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας της Ευρώπης

Αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ – Τι είπε για τη σύμβαση με τη Ch...

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι

Η Blue Origin παρουσίασε τον ισχυρό πύραυλο New Glenn ενόψει αποστολής στον Άρη
περισσότερα
16:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τι απαντά ο Τσιάρας για τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραδέχθηκε ότι η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις

«Φωτιές» άναψε η παραδοχή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καϊμακάμη, στην εξεταστική επιτ...
15:56 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όταν το γαλάζιο σκάνδαλο βαφτίζεται “παρατυπία”»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και τις κα...
15:26 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για «κοπτοραπτική» – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή και σημερι...
15:06 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προς αναβολή η κατάθεση Τυχεροπούλου στην Εξεταστική – Το αίτημά της στο προεδρείο

Προς αναβολή οδεύει η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης