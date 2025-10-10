Γεωργιάδης για Τέμπη: Συνταρακτική η αποκάλυψη του Καραθανασόπουλου για το αίτιο της έκρηξης – Τώρα πώς θα αντιδράσει η κοινή γνώμη;

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, αναφορικά με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Πρόσωπο με πρόσωπο» το βράδυ της Πέμπτης (9/10).

«Έρχεται χθες στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, και καταγγέλλει εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά…» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

«Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει! Επί 1,5 έτος από την ώρα που ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά μέσω του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος στα νιάτα του ήταν εθελοντής στο γραφείο του, οργάνωσαν το «μπάζωμα» για να καλύψουν έναν κάποιον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη που μετέφερε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν σε αυτό το σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση. Έρχεται χθες στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, και καταγγέλλει εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά….

Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ όχι μόνον η Κυβέρνηση δεν έκανε καμία συγκάλυψη αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης χωρίς να αποκλείεται και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν και ακόμη υποστηρίζουν αυτή την ιστορία, να είναι ενεχόμενοι σε αυτήν και να έχουν και οικονομικά συμφέροντα αφού εδώ παίζονται κατά το ΚΚΕ τεράστια συμφέροντα.

Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;