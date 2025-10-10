Πρώην υπουργός με ρόλο «συμβούλου» για βουλευτές της ΝΔ

Πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξαίρετος νομικός και σφόδρα πλέον αντικυβερνητικός αποτελεί για πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές βασικό «σύμβουλο» για ερωτήσεις που θέλουν να καταθέσουν στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Θεωρείο της Καθημερινής, το ενδιαφέρον είναι, όμως, ότι δεν τον πλησιάζουν μόνο βουλευτές που είναι στην απέξω, αλλά και σκληροί κυβερνητικοί, κάτι που δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, εκτιμούν την ικανότητά του να θέτει τα σωστά ερωτήματα για να παίρνει τις σωστές απαντήσεις. Ως καλός δικηγόρος.