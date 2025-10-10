Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Είπε πάλι ψέματα, επέστρεψε στο ύφος με τις καρδούλες»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών κι η ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά ήταν τα θέματα της πρώτης εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο» για τη νέα σεζόν, από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καλεσμένος στο στούντιο ήταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος απάντησε σε σειρά ερωτήσεων για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε —τόσο ουσιαστικά όσο και επικοινωνιακά— την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για τον χειρισμό της υπόθεσης του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πολιτικό κόστος που πλήρωσε η κυβέρνηση μετά από 23 ημέρες απεργίας, επισημαίνοντας ότι αρκετοί πιστεύουν πως αν η κυβέρνηση είχε κινηθεί διαφορετικά από την αρχή και είχε ακούσει τα αιτήματα του Ρούτσι, ίσως να είχε αποφευχθεί η ζημιά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπλοκή με την υπόθεση, απαντώντας στις κατηγορίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος άφησε υπαινιγμούς σε βάρος του απεργού πείνας. Ο ίδιος αντέδρασε έντονα, εξηγώντας τι ακριβώς είχε δηλώσει τότε: «Πάμε λίγο στο δεύτερο, για να επιστρέψουμε μετά στο πρώτο. Και επειδή, σε αυτές τις δύο εβδομάδες, είχα κι εγώ μια δημόσια εμπλοκή λόγω της θέσης μου ως Υπουργός Υγείας, η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε ότι άφησα βαρείς υπαινιγμούς κατά του πονεμένου αυτού πατέρα. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εγώ δήλωσα πως μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο λόγω της κατάστασης της υγείας του και ότι αυτό ήταν, δήθεν, επίθεση εναντίον του. Έχω κάνει screenshot από εκατό διαφορετικά Μέσα Μαζικής ενημέρωσης εκείνη την Τετάρτη, όταν ξανά με πήραν τηλέφωνο ως Υπουργό Υγείας. Και μου λένε: “Υπουργέ, υπάρχει θέμα υγείας με τον κ. Ρούτσι· γράφουν όλα τα sites ότι μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο”. Και απαντώ εγώ: “Ε, παιδιά, όταν κάποιος έχει θέμα υγείας, δεν μεταφέρεται σε ξενοδοχείο. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Αλλιώς, να τα κλείσουμε τα νοσοκομεία και να τα κάνουμε ξενοδοχεία. Να βγάλουμε και κανένα φράγκο”».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι με αυτή τη φράση δεν κατηγόρησε τον κ. Ρούτσι, αλλά κατήγγειλε τη μεθοδευμένη εικόνα που, όπως είπε, επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί γύρω από την υγεία του απεργού. «Ο κ. Ρούτσι, την επόμενη μέρα, είπε: “Δεν είχα κανένα πρόβλημα υγείας. Πήγα γιατί υπήρχε μια διαδήλωση και ήθελα να πάω να κρυφτώ για να μην έχουμε φασαρίες”. Πολύ ωραία. Καλά έκανε και πήγε. Άλλο, όμως, το “πήγα στο ξενοδοχείο γιατί έγινε διαδήλωση και δεν ήθελα να είμαι στο Σύνταγμα εκείνη τη στιγμή”, και άλλο να αδειάζει όλο το περιβάλλον γύρω από τον κ. Ρούτσι».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως όλα τα ΜΜΕ μετέδωσαν την ίδια πληροφορία, άρα «δεν το πήραν από το μυαλό τους». «Όταν η ίδια διατύπωση υπάρχει σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα μέσα, σημαίνει ότι το έχουν πάρει από κάπου — δημόσια γραμμένο. Δεν είναι τρελοί. Άρα, εγώ κατήγγειλα εκείνη την ημέρα μια μεθοδευμένη προσπάθεια να δημιουργηθεί στο ελληνικό κοινό η εντύπωση ότι κινδυνεύει η υγεία του κ. Ρούτσi, ενώ εγώ, ως Υπουργός Υγείας, είχα πλήρη γνώση ότι δεν κινδύνευε. Τόσο απλά».

Κλείνοντας, ο υπουργός επανήλθε στο ζήτημα της αντιπαράθεσής του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τη για «ψεύδη». «Κλείνω την παρένθεση. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο με αυτό. Είπε ψέματα για άλλη μια φορά η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία —θα μου επιτρέψετε— σήμερα πήρε πάλι εκείνο το ύφος με τις καρδούλες. Ήταν λίγο γλυκιά και χαμογελαστή. Το θέμα αυτό είναι ευαίσθητο και θέλει προσοχή, προς Θεού. Εγώ δεν ακολούθησα καθόλου σ’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Λέω, υφολογικά τώρα: στη Βουλή είχε πάει με τις καρδούλες. Μετά έβγαλε το πραγματικό της πρόσωπο. Τώρα μάλλον το παράκανε και το ξαναγύρισε στις καρδούλες — μην ξεγελιέστε. Γιατί το πραγματικό της πρόσωπο είναι το άλλο».