ΚΚΕ: Προβοκατόρικη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το έγκλημα των Τεμπών

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ αναφορικά με την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κύριος Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες και λαθροχειρίες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ο λαός και η νεολαία αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να το κάνουν, για να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές του εγκλήματος, για να αποκαλυφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης και του θανάτου των 57 ανθρώπων, αλλά και για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενάντια στους φανερούς και αθέατους μηχανισμούς συγκάλυψης που έχει στήσει η κυβέρνηση, με αποκορύφωμα την προστασία των υπουργών της» σημειώνει το ΚΚΕ.

«Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών, όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση, αλλά υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της» καταλήγει η ανακοίνωση.

