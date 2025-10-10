Τραμπ: Απειλεί με οικονομικά αντίποινα την Κίνα εν μέσω κλιμακούμενης διαμάχης για τις κρίσιμες σπάνιες γαίες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις προσπάθειες της Κίνας να επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, απειλώντας με οικονομικά αντίποινα και λέγοντας ότι δεν βλέπει πλέον κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Σι κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή αργότερα αυτό το μήνα.

“Κάποια πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα! Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους εξαγωγών σε κάθε στοιχείο της παραγωγής που έχει να κάνει με τις σπάνιες γαίες και ουσιαστικά σε οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμη και αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. “Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, θα “φράξει” τις Αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη σχεδόν για κάθε Χώρα στον Κόσμο, ειδικά για την Κίνα”.

Και κυρώσεις

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με οικονομικές κυρώσεις κατά της Κίνας, προειδοποιώντας: “Ανάλογα με το τι θα πει η Κίνα για την εχθρική ‘διαταγή’ που μόλις έβγαλε, θα αναγκαστώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να αντιμετωπίσω οικονομικά την κίνησή τους”. “Για κάθε στοιχείο που έχουν καταφέρει να μονοπωλήσουν, εμείς έχουμε δύο”, πρόσθεσε.

Το Πεκίνο αύξησε τους σαρωτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών την Πέμπτη, διευρύνοντας τον κατάλογο των ορυκτών που τελούν υπό έλεγχο και επεκτείνοντας τους ελέγχους που στοχεύουν στις τεχνολογίες παραγωγής τους και στη χρήση των ορυκτών στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές ημιαγωγών.

Οι ενέργειες στόχευαν ένα τρωτό σημείο για τις ΗΠΑ – ένα σημείο που έχει οδηγήσει σε σημαντικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ τους τελευταίους μήνες για τον εντοπισμό και την ταχεία αύξηση της ικανότητας εξόρυξης και παραγωγής. Η κίνηση του Πεκίνου ενεργοποίησε αμέσως τα καμπανάκια συναγερμού στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έγινε καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τη μόχλευσή του στις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενόψει της συνάντησης μεταξύ του Σι και του Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στη Νότια Κορέα, η οποία αναμενόταν αργότερα αυτό το μήνα.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι την είδαν ως σαφή προσπάθεια του Σι να εξασφαλίσει μόχλευση ενόψει της προγραμματισμένης προσωπικής συνάντησης με τον Τραμπ, ενώ άλλοι επισήμαναν τις ενέργειες των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών που μπορεί να προκάλεσαν την κινεζική αντίδραση.