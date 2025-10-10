Τραμπ: Απειλεί με οικονομικά αντίποινα την Κίνα εν μέσω κλιμακούμενης διαμάχης για τις κρίσιμες σπάνιες γαίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Απειλεί με οικονομικά αντίποινα την Κίνα εν μέσω κλιμακούμενης διαμάχης για τις κρίσιμες σπάνιες γαίες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις προσπάθειες της Κίνας να επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, απειλώντας με οικονομικά αντίποινα και λέγοντας ότι δεν βλέπει πλέον κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Σι κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή αργότερα αυτό το μήνα.

“Κάποια πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα! Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους εξαγωγών σε κάθε στοιχείο της παραγωγής που έχει να κάνει με τις σπάνιες γαίες και ουσιαστικά σε οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμη και αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. “Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, θα “φράξει” τις Αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη σχεδόν για κάθε Χώρα στον Κόσμο, ειδικά για την Κίνα”.

Και κυρώσεις

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με οικονομικές κυρώσεις κατά της Κίνας, προειδοποιώντας: “Ανάλογα με το τι θα πει η Κίνα για την εχθρική ‘διαταγή’ που μόλις έβγαλε, θα αναγκαστώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να αντιμετωπίσω οικονομικά την κίνησή τους”.  “Για κάθε στοιχείο που έχουν καταφέρει να μονοπωλήσουν, εμείς έχουμε δύο”, πρόσθεσε.

Το Πεκίνο αύξησε τους σαρωτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών την Πέμπτη, διευρύνοντας τον κατάλογο των ορυκτών που τελούν υπό έλεγχο και επεκτείνοντας τους ελέγχους που στοχεύουν στις τεχνολογίες παραγωγής τους και στη χρήση των ορυκτών στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές ημιαγωγών.

Οι ενέργειες στόχευαν ένα τρωτό σημείο για τις ΗΠΑ – ένα σημείο που έχει οδηγήσει σε σημαντικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ τους τελευταίους μήνες για τον εντοπισμό και την ταχεία αύξηση της ικανότητας εξόρυξης και παραγωγής. Η κίνηση του Πεκίνου ενεργοποίησε αμέσως τα καμπανάκια συναγερμού στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έγινε καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τη μόχλευσή του στις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενόψει της  συνάντησης μεταξύ του Σι και του Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στη Νότια Κορέα, η οποία αναμενόταν αργότερα αυτό το μήνα.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι την είδαν ως σαφή προσπάθεια του Σι να εξασφαλίσει μόχλευση ενόψει της προγραμματισμένης προσωπικής συνάντησης με τον Τραμπ, ενώ άλλοι επισήμαναν τις ενέργειες των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών που μπορεί να προκάλεσαν την κινεζική αντίδραση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
23:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε εκ νέου την πρωθυπουργία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Τον παραιτηθέντα Σεμπαστιάν Λεκορνί όρισε εκ νέου ως πρωθυπουργό ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μ...
22:54 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Ισοπεδώθηκε το κτίριο – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργ...
22:31 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι άρχισαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του «shutdown» της κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού του, Ρας Βόουτ, ανακοίνωσε σήμε...
21:33 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Θα παραστεί σε διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Γάζα – Στην Αίγυπτο η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής με άλλους ηγέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης