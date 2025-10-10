Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν γιατί 15 λεπτά επιπλέον ξεκούρασης την ημέρα μπορούν να προσθέσουν μια δεκαετία στη ζωή σας

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν γιατί 15 λεπτά επιπλέον ξεκούρασης την ημέρα μπορούν να προσθέσουν μια δεκαετία στη ζωή σας
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η μακροζωία εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: τον ύπνο, την άσκηση και τη διατροφή. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι βελτιωτικές αλλαγές σε αυτούς τους τρεις τομείς μπορούν να έχουν δραστική επίδραση στο προσδόκιμο ζωής. Μάθετε πώς λίγα λεπτά επιπλέον ύπνου καθημερινά, σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή και άσκηση, δημιουργούν μια ισχυρή ασπίδα προστασίας έναντι του πρόωρου θανάτου.

Ύπνος: Η μέθοδος από ειδικό για να κοιμηθείτε «σε 2 λεπτά» και να ξεκουραστείτε για 10 ώρες

Μακροζωία: Η δύναμη των μικρών αλλαγών στον τρόπο ζωής

Το “κλειδί” για τη μακροζωία μπορεί να βρίσκεται σε λίγα λεπτά επιπλέον ύπνου καθημερινά. Σύμφωνα με ειδικούς, η προσθήκη μόλις 15 λεπτών ύπνου καθημερινά είναι μια απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορεί να προσθέσει μια δεκαετία στη ζωή σας μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Ο καθηγητής Emmanuel Stamatakis, ερευνητής σωματικής άσκησης, εξήγησε ότι οι βελτιωτικές αλλαγές σε τρεις τομείς της ζωής ταυτόχρονα, μπορούν να επηρεάσουν δραστικά το προσδόκιμο ζωής μας.

Κακός ύπνος: Μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου – Ο ρόλος της φλεγμονής

Η ομάδα του ειδικού, από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ανέλυσε δεδομένα από 60.000 άτομα για οκτώ χρόνια, εξετάζοντας τη διάρκεια του ύπνου, τα λεπτά άσκησης και την ποιότητα της διατροφής (DQS).

Η βαθμολογία DQS (με άριστα το 100) βασίζεται στην κατανάλωση:

  • λαχανικών,
  • φρούτων,
  • ψαριών,
  • γαλακτοκομικών,
  • δημητριακών ολικής αλέσεως,
  • φυτικών ελαίων,
  • επεξεργασμένων σιτηρών,
  • επεξεργασμένων κρεάτων και
  • μη επεξεργασμένων κρεάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αν κάποιος κοιμάται 5,5 ώρες, ασκείται μόνο 7,3 λεπτά την ημέρα και έχει DQS 36,9, ορισμένες μικρές βελτιώσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας:

  • 15 επιπλέον λεπτά ύπνου
  • 1,6 επιπλέον λεπτά άσκησης μέτριας-έντονης δραστηριότητας
  • Μισή επιπλέον μερίδα λαχανικών την ημέρα (ή μία λιγότερη μερίδα επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα).

Αυτές οι μικρές αλλαγές, όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 10%.

Μεγαλύτερες αλλαγές όπως: 75 λεπτά έξτρα ύπνου, 12,5 λεπτά μέτριας-έντονης άσκησης και αύξηση της DQS κατά 25 μονάδες (στο 61,9), μειώνουν στο μισό τον κίνδυνο θανάτου.

Παραδείγματα μέτριας-έντονης άσκησης είναι:

  • το κολύμπι,
  • το τρέξιμο,
  • η έντονη πεζοπορία,
  • το ποδήλατο και
  • ο χορός.

Μισή μερίδα λαχανικών μπορεί να είναι:

  • λίγο μπρόκολο,
  • μία κουταλιά μαγειρεμένο σπανάκι ή
  • μισή μέτρια ντομάτα.

Επίσης, συνιστάται να περιορίσετε επεξεργασμένα κρέατα, όπως:

  • μπέικον,
  • λουκάνικα,
  • ζαμπόν και
  • σαλάμι.

Ύπνος, άσκηση, διατροφή: Ο «βέλτιστος συνδυασμός» για μακροζωία και καρδιαγγειακή υγεία

Η έλλειψη ποιοτικού ύπνου έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό. Αντίστοιχα, η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων έχει συνδεθεί με προβλήματα στην καρδιά και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ο ιδανικός «βέλτιστος συνδυασμός», σύμφωνα με Αυστραλούς ερευνητές που δημοσίευσαν τα ευρήματα στο επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine, περιλαμβάνει:

  • Ύπνος: 7,2 έως 8 ώρες ποιοτικής ξεκούρασης.
  • Άσκηση: 42 έως 103 λεπτά μέτριας-έντονης άσκησης (π.χ. γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία).
  • Διατροφή: Μια υψηλή βαθμολογία DQS (Diet Quality Score – Βαθμολογία Ποιότητας Διατροφής).

Ο καθηγητής Stamatakis τονίζει ότι ο στόχος είναι να «κατεβεί ο πήχης της συμμετοχής» και να δοθούν πρακτικές επιλογές στο 80-85% του πληθυσμού που δεν είναι πρόθυμο να δεσμευτεί σε δομημένη άσκηση ή μεγάλες αλλαγές.

Όπως πρόσθεσε ο Dr. Nicholas Koemel: «Είναι η συνδυαστική δράση των μικρών αλλαγών. Αυτό ακριβώς εξετάζει η μελέτη SPAN (Sleep, Physical Activity, Nutrition) – η προσπάθεια κατανόησης του δυναμικού αυτών των παρεμβάσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε καίρια ερωτήματα

Η Προϊούσα Οικογενής Ενδοηπατική Χολόσταση (PFIC) είναι μια σπάνια, κληρονομική πάθηση του ήπα...
06:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καρδιολόγος μοιράζεται τις 3 τροφές που εξαφανίζουν το σπλαχνικό λίπος και θωρακίζουν την υγεία της καρδιάς

Το σπλαχνικό λίπος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία της καρδιάς, κα...
22:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Η αλλαγή που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε κατά την εμμηνόπαυση

Καθώς οι γυναίκες εισέρχονται στην εμμηνόπαυση, οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν κάθε πτυχή της...
19:41 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self-test για αλκοόλ – Πόσο κοστίζουν και πώς λειτουργούν

Μια νέα, εύχρηστη λύση για όσους θέλουν να ελέγξουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό τους πριν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης