Τραγωδία στην Εύβοια: Σκοτώθηκε 67χρονος έπειτα από πτώση από σκάλα – Προσπαθούσε να κλαδέψει μουριές

Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στην Εύβοια με έναν 67χρονο να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από σκάλα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 67χρονος ιδιοκτήτης μίας ταβέρνας στο χωριό Προκόπι είχε ανέβει σε μία σκάλα για να να κλαδέψει μουριές. Κάποια στιγμή έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο για να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου δυστυχώς ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.