Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κατηγορίες που αφορούν διαφθορά στον Δήμο Άγκυρας.

Κατηγορείται, όπως και ο διευθυντής του γραφείου του, Νεβζάτ Ουζούνογλου, για «κατάχρηση εξουσίας» και «παράλειψη εποπτικού καθήκοντος».

Ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των εθνικιστών. Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψήφιου προέδρου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Γιαβάς προαλειφόταν ως ο ισχυρότερος υποψήφιος του CHP στη μελλοντική αναμέτρηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας Άγκυρας, ασκήθηκαν διώξεις σε 14 στελέχη του μητροπολιτικού δήμου της τουρκικής πρωτεύουσας. Πέντε εξ αυτών προφυλακίστηκαν με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος την περίοδο 2021-2024. Η εισαγγελική έρευνα σε βάρος του δημάρχου Γιαβάς αφορά την ίδια υπόθεση.

Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, στις 19 Μαρτίου, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της διαφθοράς και καθαιρεθεί από τα αξιώματά τους 17 δήμαρχοι του CHP στην Τουρκία, εκ των οποίων οι 11 σε περιφερειακούς δήμους που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο Κωνσταντινούπολης.

