Ελεάνα Στραβοδήμου: «Έχω καιρό να βάλω τα κλάματα εξαιτίας της δουλειάς

Ελεάνα Στραβοδήμου, ηθοποιός
Την ηθοποιό Ελεάνα Στραβοδήμου υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα τη νύχτα της Παρασκευής, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβάλλεται από το Action 24.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η νεαρή ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στην καλλιτεχνική της πορεία, για τη διαχείριση της πίεσης αλλά και για τη σχέση που έχει με το κλάμα.

Η Ελεάνα Στραβοδήμου ανέφερε πως η πορεία της στην υποκριτική είχε και δύσκολες στιγμές, όμως σήμερα νιώθει πιο ισορροπημένη. «Η υποκριτική είχε και απογοητευτικά κομμάτια, αλλά έχω καιρό να βάλω τα κλάματα εξαιτίας της δουλειάς, χαίρομαι γι’ αυτό. Όλα άπτονται της συνεργασίας με τους ανθρώπους, της συνεννόησης και της επικοινωνίας. Όσο ωριμάζουμε μέσα στη δουλειά και με προσωπική εργασία οριοθετούμε, τουλάχιστον εγώ το προσπαθώ, τόσο καλύτερα συνεννοείσαι οπότε δεν θα χρειαστεί να φτάσεις σε τέτοια σημεία πίεσης» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως το κλάμα για εκείνη προκύπτει κυρίως από συναισθηματική πίεση ή απογοήτευση. «Συνήθως από πίεση, περισσότερο, βγαίνει το κλάμα και από απογοήτευση. Ίσως και από κακοποιητικές συμπεριφορές που δεν έχω υποστεί σε τέτοιο βαθμό» σημείωσε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι ιδιαίτερα ευσυγκίνητη, τόσο στη δουλειά της όσο και στην καθημερινότητά της. «Κλαίω εύκολα. Τώρα, απομυθοποιώ αυτό που κλαίμε εμείς οι ηθοποιοί και λένε “πω πω, τι καλά το έκανε” και “πώς το κάνουν;” και συγκινούμαι εύκολα με ταινίες, με ανθρώπους, με πράγματα που παρατηρώ, με ωραία αφηγήματα και παραστάσεις» συμπλήρωσε.

