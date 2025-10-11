Θανατηφόρο τροχαίο στο Μενίδι: «Φορούσε πάντα ζώνη», λέει ο σύζυγος της 46χρονης – Η Τροχαία αναζητά μάρτυρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μενίδι: «Φορούσε πάντα ζώνη», λέει ο σύζυγος της 46χρονης – Η Τροχαία αναζητά μάρτυρες

Δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή της 46χρονης Παγώνας Χατζή στο Μενίδι απευθύνει ο σύζυγός της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Η μητέρα τριών παιδιών οδηγούσε το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Πάρνηθος, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη. Ο σύζυγός της, συντετριμμένος, απηύθυνε μήνυμα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, λέγοντας: «Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι, να καταθέσει».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η 46χρονη πήγαινε για δουλειά στο καζίνο, ενώ σημείωσε πως η σύζυγός του ήταν ιδιαίτερα προσεκτική οδηγός. «Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε», είπε, προσθέτοντας πως «ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα».

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και αναζητά μάρτυρες που ενδέχεται να έχουν δει κάτι.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων στο καζίνο, Γ. Χοτζόγλου, σχολίασε πως «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την Τροχαία, ώστε να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της Παγώνας Χατζή.

