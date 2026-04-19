Φωτιά σε δασική έκταση στην Σκιάθο – Οι πρώτες εικόνες

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Σκιάθο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στην περιοχή Κοκκινόγια Πλατανιά, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που επιχειρεί το canadair CL-414