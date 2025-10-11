GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δείτε τα 19 μοντέλα που πέρασαν

Το GNTM πέρασε και επίσημα σε μια από τις πιο συναρπαστικές φάσεις του. Οι auditions ολοκληρώθηκαν και τα 19 μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν είναι πλέον έτοιμα να ζήσουν το μεγάλο τους όνειρο μέσα στο σπίτι του διαγωνισμού.

Μετά από εβδομάδες γεμάτες ένταση, απαιτητικές δοκιμασίες και θεαματικές πασαρέλες, οι κριτές ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό τα ονόματα όσων συνεχίζουν στο παιχνίδι.

Το πλατό γέμισε από χαρά, συγκίνηση και χειροκροτήματα, με τους παίκτες να φωνάζουν ο ένας μετά τον άλλο: «Είμαστε στο σπίτι του GNTM!»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, λέγοντας: «Συγχαρητήρια σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, είστε τα μοντέλα του GNTM. Είστε όλοι καταπληκτικοί.»

Οι κριτές τόνισαν ότι φέτος το επίπεδο είναι πιο ψηλό από ποτέ, ενώ τα μοντέλα που πέρασαν ξεχωρίζουν για τη διαφορετικότητά, το attitude και τη μεταμορφωτική τους ικανότητα μπροστά στην κάμερα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και οι δύο επιλαχόντες του φετινού κύκλου, η Αθανασία και ο Νικ. Όπως είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Εσύ λοιπόν και η Αθανασία μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Είστε δυο παιδιά που έχουν το potential, όμως πρέπει κι εσείς οι ίδιοι να το πιστέψετε! Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι από εμάς είστε οι επιλαχόντες για το GNTM. Σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή μπαίνετε μέσα στο σπίτι! Οι υπόλοιποι είστε ήδη εκεί!»

Το επεισόδιο έκλεισε με το μήνυμα των κριτών προς όλους: «Χαρείτε το, απολαύστε το — τώρα ξεκινάει το πραγματικό ταξίδι του GNTM!»

GNTM: Αυτοί είναι οι 19 παίκτες που πέρασαν στο σπίτι

