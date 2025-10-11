Τα διδάγματα από τη χρήση των drones στην Ουκρανία και πώς τα αφομοίωσαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – BINTEO

Τα διδάγματα από την Ουκρανία έχουν γίνει μέρος της εκπαίδευσης των στρατών του ΝΑΤΟ, αλλάζοντας όλη την φιλοσοφία σχεδιασμού και δράσης επί του πεδίου. Τα drones έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ακόμη και του μαχητή ενώ νέες αναδυόμενες τεχνολογίες απορροφούνται κατευθείαν σε μία προσπάθεια απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην Ουκρανία, τα drones έχουν μεταμορφώσει τον αγώνα της χώρας για ελευθερία. Από τις πρώτες ημέρες της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022, τα drones έχουν προσφέρει στις ουκρανικές δυνάμεις έναν φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο για να προσπαθήσουν να επιτύχουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Έπρεπε να καινοτομήσουν για να αποφύγουν τον αφανισμό από τα ρωσικά στρατεύματα.

Το ΝΑΤΟ εργάζεται για να εντοπίσει και να εφαρμόσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας μέσω του Κοινού Κέντρου Ανάλυσης, Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης (JATEC) ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που εδρεύει στο Μπιντγκός της Πολωνίας. Το κέντρο συμβάλλει στην αποτροπή και την άμυνα του ΝΑΤΟ και αυξάνει την ικανότητα των Συμμαχικών και Ουκρανικών δυνάμεων να λειτουργούν αποτελεσματικά από κοινού.

Ξεχωριστά, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μαθαίνουν επίσης από την εμπειρία των Ουκρανών βετεράνων.

Στην Πολωνία, βετεράνοι του oυκρανικού Στρατού μοιράστηκαν πρόσφατα τις γνώσεις τους για τον πόλεμο με drones με στρατιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το βίντεο, ακούμε έναν πρώην χειριστή drones να μιλάει για την εμπειρία του στην πρώτη γραμμή με τα drones και γιατί η ανταλλαγή των γνώσεών του με τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ είναι τόσο σημαντική.

Η Ουκρανία κατάφερε να μειώσει τις απώλειες μεταξύ των στρατιωτικών κατά 30% λόγω της χρήσης ρομποτικών συγκροτημάτων σε στρατιωτικές μονάδες. Μάλιστα κατασκεύασε και αυτοκινούμενα ρομπότ που ενεργούν από κοινού με drones που χειρίζονται στρατιώτες επί του πεδίου.

Στοιχεία από το Κεντρικό Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών των Ένοπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας πραγματοποίησε προσομοίωση, σύμφωνα με την οποία η χρήση ρομποτικών συγκροτημάτων σε μονάδες εξασφαλίζει μείωση των απωλειών προσωπικού έως και 30%. Αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί επί του πεδίου κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις.

Ήδη, κάθε στρατιώτης έχει μαζί του και από ένα kamikaze drone (drone αυτοκτονίας) με το οποίο επιχειρεί εναντίον αυτοκινούμενων μονάδων του ρωσικού στρατού.

Η Ελλάδα

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη δικών τους συστημάτων, παράλληλη με την απόκτηση έτοιμων λύσεων, ως επί το πλείστον από τις ΗΠΑ.

Ήδη, έχει βγάλει σε παραγωγή όπλο – φονέα drone, κατασκευασμένο από ελληνικά χέρια, από στελέχη του ελληνικού στρατού.

Πρόκειται για φορητό σύστημα κατάρριψης drones, που έχει κατασκευαστεί από στελέχη του Κέντρο Έρευνας/ Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) των Ενόπλων Δυνάμεων, με αξιοσημείωτες δυνατότητες.

Επιπλέον, ήδη έχει αποκτήσει kamikaze drones ή αυτοκτονίας, όπως αναφέρονται τα περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Πρόκειται για drones αυτοκτονίας που μπορεί να εκτοξεύσει μόνος του ο κάθε μαχητής και να τα χειρίζεται επί ώρες, μέχρι πού θα εντοπίσει μέσω της κάμερας τον στόχο του και θα τα κατευθύνει σε αυτόν.

Τα συγκεκριμένα Loitering Munitions έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Άνοιγμα φτερών: 2,93 μέτρα

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 13.5 kg

Μέγιστος χρόνος πτήσης 2,5 ώρες

Εμβέλεια 35 χλμ

Ταχύτητα: 38 – 50 κόμβοι

Μπορούν να εξολοθρεύσουν μικρές ομάδες στρατιωτών μέχρι και άρμα μάχης, κάτι που είδαμε να συμβαίνει στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η Ελλάδα θα προμηθευτεί περισσότερα από 600 τέτοια drones εμβέλειας 20 και 40 χιλιομέτρων, με διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν τα 50 από τα συνολικά 75 εκατ. ευρώ που κοστίζουν.

Παράλληλα, στην ΔΕΘ, στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάστηκε το εγχώριας κατασκευής – από στελέχη του ΚΕΤΑΚ – kamikaze drone, το οποίο έχει και τη δυνατότητα άφεσης όλμου.