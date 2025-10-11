Ρεάλ Μαδρίτης: Συναγερμός στην «Βασίλισσα» για τον τραυματισμό του Κίλιαν Μπαπέ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης: Συναγερμός στην «Βασίλισσα» για τον τραυματισμό του Κίλιαν Μπαπέ

Ήταν ένα γλυκόπικρο βράδυ για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στη νίκη της εθνικής Γαλλίας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας το δέκατο συνεχόμενο ματς που σκοράρει – ένα προσωπικό ρεκόρ στην καριέρα του. Ωστόσο, η χαρά του δεν κράτησε πολύ, αφού λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα ζήτησε αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Στο 80ό λεπτό, ο 26χρονος άσος έδειξε εμφανώς ενοχλημένος, κάλεσε το ιατρικό επιτελείο και αποχώρησε πιάνοντας τον δεξί του αστράγαλο, δείχνοντας να πονάει αρκετά. Είναι γνωστό πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στο ίδιο σημείο, κάτι που είχε θέσει εξ αρχής υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Τελικά, όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά σκόραρε και πάλι, όμως ο τραυματισμός του ήρθε να σκιάσει τη λαμπρή του επίδοση.

Η κατάσταση του Μπαπέ αναμένεται να επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί έντονη ανησυχία. Ο σύλλογος δεν θέλει να ρισκάρει την υγεία του κορυφαίου παίκτη του, ειδικά τώρα που πλησιάζουν δύο κρίσιμα παιχνίδια: το clasico με την Μπαρτσελόνα στις 26 Οκτωβρίου και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 23 Νοεμβρίου για το Champions League.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε ληγμένο γάλα; Πώς να το χρησιμοποιήσετε στα φυτά σας για να πιάσουν

Γρήγορες, νόστιμες και θρεπτικές ομελέτες φούρνου με παρμεζάνα και λαχανικά

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
05:22 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Κάθε νίκη μετρά, η σεζόν είναι μαραθώνιος»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Dubai BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ματς όπου οι «ερυθρ...
00:58 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Έκπληξη από τον Αστέρα στην Πόλη, «απόλυτη» η Ζαλγκίρις, «ματσάρα» στην Βαρκελώνη – Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, επικρατώντας με 86-67 της Ντουμπάι στο ΣΕΦ,...
23:19 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC 86-67: Περίπατος στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους φιλάθλους του στην πρώτη εμφάνισή του στο «σπί...
17:46 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης

Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη την Τετάρτη (8/10) η γενική συνέλευση της ECA (European club Associa...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης