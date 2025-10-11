Ρεάλ Μαδρίτης: Συναγερμός στην «Βασίλισσα» για τον τραυματισμό του Κίλιαν Μπαπέ

Ήταν ένα γλυκόπικρο βράδυ για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στη νίκη της εθνικής Γαλλίας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας το δέκατο συνεχόμενο ματς που σκοράρει – ένα προσωπικό ρεκόρ στην καριέρα του. Ωστόσο, η χαρά του δεν κράτησε πολύ, αφού λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα ζήτησε αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Στο 80ό λεπτό, ο 26χρονος άσος έδειξε εμφανώς ενοχλημένος, κάλεσε το ιατρικό επιτελείο και αποχώρησε πιάνοντας τον δεξί του αστράγαλο, δείχνοντας να πονάει αρκετά. Είναι γνωστό πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στο ίδιο σημείο, κάτι που είχε θέσει εξ αρχής υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Τελικά, όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά σκόραρε και πάλι, όμως ο τραυματισμός του ήρθε να σκιάσει τη λαμπρή του επίδοση.

Η κατάσταση του Μπαπέ αναμένεται να επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί έντονη ανησυχία. Ο σύλλογος δεν θέλει να ρισκάρει την υγεία του κορυφαίου παίκτη του, ειδικά τώρα που πλησιάζουν δύο κρίσιμα παιχνίδια: το clasico με την Μπαρτσελόνα στις 26 Οκτωβρίου και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 23 Νοεμβρίου για το Champions League.