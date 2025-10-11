Ανθρώπινο «ποτάμι» οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν στη Γάζα – Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, περίπου 200.000, άρχισαν να επιστρέφουν στη Γάζα με την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, αναζητώντας τα σπίτια τους μέσα στα χαλάσματα. Πολλοί από αυτούς κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής, καθώς δεν έχουν πού αλλού να μείνουν.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε στα προκαθορισμένα σημεία, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν. Οι ένοπλοι της Χαμάς εμφανίζονται σε πολλά σημεία της Λωρίδας, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι διατηρούν τον έλεγχο.

Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για την επιστροφή των ομήρων και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Οι μεγαλύτερες παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία απορρίπτουν οποιαδήποτε ξένη επιτήρηση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εκεχειρία «θα κρατήσει». Από το Οβάλ Γραφείο τόνισε: «Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν».

Ο Αλί Ριχάν δήλωσε στο Al Jazeera: «Φυσικά, αυτή είναι μια απερίγραπτη μέρα – η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας. Σήμερα, ο πόλεμος τελείωσε».

Πρόσθεσε: «Κατευθυνόμαστε προς τα σπίτια μας, πολύ χαρούμενοι… Είθε ο Θεός να ευλογεί την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις προσπάθειές τους και ευχαριστούμε και τον Τραμπ».

Η Μαχίρα αλ-Ασί, επίσης εκτοπισμένη, είπε: «Μα τον Θεό, όταν άνοιξαν τον δρόμο, ήμουν τόσο χαρούμενη που επέστρεφα… Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Η οικογένειά μου είναι εκεί. Περίμενα να τους δω».

Σε ανακοίνωση των IDF, διευκρινίζεται ότι ο χάρτης με τις νέες γραμμές ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενδεικτικός. «Οι δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί όπως προβλέπεται από τη συμφωνία», αναφέρει ο στρατός, σημειώνοντας ότι «η ανάπτυξη καθορίζεται με βάση την εκτίμηση της κατάστασης».

Η κίτρινη γραμμή στον χάρτη, όπως σχεδιάστηκε από τους μεσολαβητές, καλύπτει πάνω από το 53% του εδάφους της Λωρίδας, το μεγαλύτερο μέρος εκτός αστικών περιοχών.

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε σε ισχύ στις 12:00, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε 72 ώρες αναμένεται η απελευθέρωση 48 Ισραηλινών ομήρων, 20 εκ των οποίων είναι ζωντανοί. Η διαδικασία θα γίνει με τη συνδρομή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, δήλωσε από το Δυτικό Τείχος στην Ιερουσαλήμ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι θα απελευθερωθούν, ελπίζουμε, τη Δευτέρα. Θα υπάρξει ειρήνη και θα σωθούν πολλές ζωές».

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα συνεχίζει τις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε τα ονόματα 2.000 Παλαιστινίων που θα αποφυλακίσει, ενώ οργανώνεται η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ έλαβε το «πράσινο φως» από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κυριακή. Η βοήθεια περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη συγκεντρωθεί σε Ιορδανία και Αίγυπτο, με τους αξιωματούχους να περιμένουν άδεια για να ξεκινήσουν.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν «επαρκή και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας», καθώς και άμεση έγκριση ιατρικών διακομιδών για ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα φροντίδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή διεθνών ηγετών.

Η σύνοδος, που διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εστιάζει στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να συμμετάσχει.

Τοπικοί αξιωματούχοι της Γάζας, ανάμεσά τους ο Γιαχία αλ Σαράι (δήμαρχος), ο Ιγιάντ Αμπού Ραμαντάν (πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου) και ο οικονομολόγος Σουφιάν Οντέχ, απέστειλαν επιστολή ευχαριστίας στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η επιστολή, που δημοσίευσε η The Times of Israel, αναφέρει: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την ηγεσία σας και τη δέσμευσή σας να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα. Οι προσπάθειές σας μάς έδωσαν πίσω το πιο σημαντικό πράγμα: την ελπίδα».

Οι αξιωματούχοι ζητούν την ανοικοδόμηση της Λωρίδας και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ προσκαλούν τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Γάζα «για να δει από κοντά την ανθεκτικότητα του λαού».