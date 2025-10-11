Γαλλία: Πολιτικό «déjà vu» που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Ο Μακρόν διόρισε εκ νέου Πρωθυπουργό τον Λεκορνί

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιχειρεί ξανά να βάλει τάξη στο πολιτικό χάος, διορίζοντας εκ νέου τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του Πρωθυπουργού, μόλις λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική του παραίτηση και την κατάρρευση της κυβέρνησής του που διήρκεσε μόλις 14 ώρες. Όπως σχολιάζει με δηκτικό χιούμορ το Politico, «το επεισόδιο της Παρασκευής στο πολιτικό σίριαλ της Γαλλίας έκλεισε όπως άνοιξε η εβδομάδα: με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό και χωρίς κυβέρνηση γύρω του» – μια αίσθηση déjà vu που αποτυπώνει ανάγλυφα το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το Παρίσι.

Η απόφαση αυτή, που ήρθε εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της χώρας.

Ο Μακρόν ελπίζει πως ο πιστός του συνεργάτης θα μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη από ένα κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο, ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026. Αντιμέτωπος με μια πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο, ορισμένοι από τους αντιπάλους του έχουν ήδη ζητήσει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές ή ακόμη και να παραιτηθεί ο ίδιος.

Αντιδράσεις

Από το κόμμα «Αναγέννηση» (Renaissance) του Προέδρου Μακρόν, η βουλευτής Σάνον Σεμπάν δήλωσε ότι η επιστροφή του Λεκορνί είναι καίρια για να διασφαλιστεί η «σταθερότητα» της χώρας. Η απερχόμενη κεντρώα υπουργός Παιδείας, Ελιζαμπέτ Μπορν, ανέφερε πως ο Λεκορνί μπορεί να «οικοδομήσει συμβιβασμό για τη Γαλλία».

Ωστόσο, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ένδειξη πως ο Μακρόν, που έχει ακόμη 18 μήνες μέχρι τη λήξη της θητείας του, αρνείται να ανοίξει την κυβέρνηση σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, αντικατοπτρίζοντας το διαιρεμένο κοινοβούλιο.

Η πρώτη αντίδραση από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά ήταν οξύτατη, δείχνοντας ότι η δεύτερη θητεία του Λεκορνί ως πρωθυπουργού δεν θα είναι ευκολότερη από την πρώτη, που έληξε τη Δευτέρα, έπειτα από μόλις 27 ημέρες.

«Η κυβέρνηση Λεκορνί ΙΙ, που διορίστηκε από έναν Εμανουέλ Μακρόν πιο απομονωμένο και εκτός πραγματικότητας από ποτέ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, είναι ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τον γαλλικό λαό», έγραψε στο X ο πρόεδρος του «Εθνικού Συναγερμού» (RN), Ζορντάν Μπαρντελά.

Από την ηγεσία των Σοσιαλιστών δεν υπήρξε άμεση αντίδραση. Ο Ζουλιέν Ομπέρ, αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, του κόμματος που μέχρι τώρα στήριζε την κεντρώα κυβέρνηση Μακρόν, σχολίασε: «Ο επαναδιορισμός του ίδιου πρωθυπουργού μετά από ένα τέτοιο τσίρκο είναι πρόκληση – το μήνυμα είναι απαράδεκτο».

Πιο διαλλακτικός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, Βενσάν Ζανμπρυν, ο οποίος σημείωσε: «Ο επαναδιορισμός του Λεκορνί δίνει μια ευκαιρία για σταθερότητα».

Η αποστολή του Λεκορνί

Η πιο επείγουσα αποστολή του Λεκορνί είναι να παρουσιάσει προϋπολογισμό στη Βουλή έως το τέλος της Δευτέρας. «Αποδέχομαι -από καθήκον- την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλίσω έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα ζητήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκορνί στο X.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και σε αυτήν την αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της χώρας».

Ο Λεκορνί τόνισε επίσης πως όποιος ενταχθεί στην κυβέρνησή του θα πρέπει να απαρνηθεί προσωπικές φιλοδοξίες για τη διαδοχή του Μακρόν το 2027, μια εκλογική μάχη που έχει τροφοδοτήσει την αστάθεια στις αδύναμες κυβερνήσεις μειοψηφίας της Γαλλίας. Υποσχέθηκε πως το υπουργικό του συμβούλιο θα «ενσαρκώνει την ανανέωση και τη διαφορετικότητα».

Το περιβάλλον του Μακρόν ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός έχει «λευκή επιταγή», ένδειξη ότι ο Πρόεδρος του δίνει ευρεία ελευθερία κινήσεων για τη διαμόρφωση του υπουργικού συμβουλίου και του προϋπολογισμού.

Πριν τον επαναδιορισμό, ο Μακρόν είχε συγκαλέσει συνάντηση με ηγέτες των κύριων κομμάτων για να εξασφαλίσει στήριξη στην επιλογή του, προκαλώντας όμως την οργή της Αριστεράς όταν διαπιστώθηκε ότι κανένα στέλεχός της δεν θα αναλάμβανε τη θέση του Πρωθυπουργού.

Πολιτικό χάος

Μια νέα κατάρρευση της κυβέρνησης θα αύξανε σημαντικά την πιθανότητα ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ένα σενάριο που θεωρείται ότι θα ευνοούσε περισσότερο την ακροδεξιά.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, που έχει επιβραδύνει την ανάπτυξη και ανησυχήσει τις χρηματαγορές, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση του Μακρόν πέρυσι να προχωρήσει σε βουλευτικές εκλογές, ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα που οδήγησε σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, διαιρεμένο σε τρεις ιδεολογικά αντίπαλες παρατάξεις.

Η προσπάθεια της χώρας να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της, που απαιτεί περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων στις οποίες καμία παράταξη δεν συμφωνεί, έχει επιδεινώσει τη γενικότερη δυσφορία. Αν η Εθνοσυνέλευση δεν καταφέρει να βρει κοινό έδαφος για τον προϋπολογισμό εντός των προθεσμιών, ίσως χρειαστεί να εφαρμοστεί έκτακτη νομοθεσία ώστε η χώρα να λειτουργήσει με προσωρινό προϋπολογισμό το επόμενο έτος.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προέβλεψε την Παρασκευή ότι η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα θα κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Παρότι το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται, η γενική εικόνα της οικονομίας παραμένει σταθερή, είπε. «Η αβεβαιότητα είναι… ο νούμερο ένα εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν κοστίσει στον Μακρόν τρεις πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δώδεκα μήνες. Στο επίκεντρο των πρόσφατων διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επιθυμία της Αριστεράς να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023, που αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, και να επιβάλει υψηλότερους φόρους στους πλουσιότερους.

Αυτά τα αιτήματα αποδεικνύονται δύσκολο να συμβιβαστούν με τις θέσεις των συντηρητικών, των οποίων τη στήριξη χρειάζεται ο Μακρόν για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Κατά τη συνάντηση της Παρασκευής, ο Μακρόν πρότεινε να καθυστερήσει η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη έως το 2028, αλλά η επικεφαλής των «Πρασίνων», Μαρί Τοντελιέ, χαρακτήρισε τη συμβιβαστική πρόταση ανεπαρκή.

Το έλλειμμα της χώρας αναμένεται να φτάσει φέτος το 5,4%, σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Λεκορνί είχε δηλώσει πρόσφατα ότι προβλέπει το έλλειμμα του 2026 να κυμανθεί μεταξύ 4,7% και 5%.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian