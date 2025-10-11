Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αναμένεται να κυμανθούν φέτος οι τιμές πώλησης στα δύο παραδοσιακά γλυκά που πρωταγωνιστούν στο τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δηλαδή στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό φαίνεται πως θα ισχύσει τόσο στα ζαχαροπλαστεία όσο και στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Τα ζαχαροπλαστεία

«Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στους κουραμπιέδες και στα μελομακάρονα κυμαίνονται από 12 έως και 17 ευρώ το κιλό στα ζαχαροπλαστεία» αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας, Ιωάννης Γλυκός μιλώντας στο enikonomia.gr

Και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν προβλέπεται να υπάρξουν ανατιμήσεις. «Αυτή τη στιγμή η τιμή στο βούτυρο είναι μειωμένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή φέτος κοστίζει 10 με 11 ευρώ το κιλό καλής ποιότητας από 14  με 15 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι.

Ωστόσο η τιμή πώλησης της ζάχαρης καταγράφει μια αύξηση της τάξεως του 5% με 10% και διαμορφώνεται σήμερα στα 0,70 ευρώ το κιλό από 0,65 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πέρυσι» υπογραμμίζει.

Επίσης αναφέρεται και στα μελομακάρονα με τη σοκολάτα. «Η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης στα μελομακάρονα με σοκολάτα κυμαίνεται μεταξύ 14 ευρώ με 18 ευρώ το κιλό, δηλαδή όσο με πέρυσι. Και αυτό επειδή η τιμή της σοκολάτας δεν αυξάνεται σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα» σημειώνει.

Tι ισχύει στα σούπερ μάρκετ

Παρόμοια αναμένεται να είναι και η εικόνα στα αντίστοιχα προϊόντα των σούπερ μάρτκετ. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, οι μέσες πανελλαδικές τιμές πώλησης στους κουραμπιέδες και στα μελομακάρονα εκτιμάται πως θα κινηθούν φέτος στα περσινά επίπεδα δηλαδή στα 12 ευρώ με 13 ευρώ το κιλό.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε ληγμένο γάλα; Πώς να το χρησιμοποιήσετε στα φυτά σας για να πιάσουν

Γρήγορες, νόστιμες και θρεπτικές ομελέτες φούρνου με παρμεζάνα και λαχανικά

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
18:55 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Προσωπικός αριθμός και νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με τις παλιές

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα ταξίδια στο εξωτερικό από το νέο έτος, καθώς οι παλιές αστυνομ...
17:56 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του – Η διαδικασία και οι κίνδυνοι

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυν...
17:29 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ε-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως τις 17 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιο...
12:03 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Ξεκίνησαν τα «ραβασάκια» με SMS και email

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης