Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

Σάββατο 11 Οκτωβρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. Η Εκκλησία, ωστόσο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ενός από τους επτά Διακόνους, καθώς και των Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης.

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος ένας από τους επτά Διακόνους

Ο Άγιος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και υπήρξε διάκονος ανάμεσα στους επτά πρώτους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (στ’). Ήταν έγγαμος και πατέρας τεσσάρων θυγατέρων, που είχαν προικιστεί με προφητικό χάρισμα (Πράξ. κα’ 8-9).

Η δράση του Φιλίππου δεν περιορίστηκε στην Ιερουσαλήμ. Μετέβη στη Σαμάρεια, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο ως γνήσιος «Απόστολος Ιησού Χριστού κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπὶ γνῶσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν» (Προς Τίτον, α’ 1). Δηλαδή, ως απόστολος που διδάσκει την πίστη και την αλήθεια που οδηγεί στην ευσέβεια. Εκεί, μέσα από το κήρυγμά του, βάπτισε πολλούς, ανάμεσά τους και τον Σίμωνα τον μάγο.

Σε ένα από τα ταξίδια του, ο Φίλιππος συνάντησε τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης. Μετά τη διδασκαλία και την κατήχησή του, τον βάπτισε χριστιανό, συνεχίζοντας έτσι το έργο του Ευαγγελισμού.

Η πορεία του τον οδήγησε τελικά στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του κατάφερε να πείσει σχεδόν όλους τους κατοίκους να πιστέψουν στον Χριστό. Εκεί, ανήγειρε χριστιανικό ναό και, έχοντας ολοκληρώσει το ιεραποστολικό του έργο, παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.