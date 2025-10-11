Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σάββατο 11 Οκτωβρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. Η Εκκλησία, ωστόσο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ενός από τους επτά Διακόνους, καθώς και των Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης.

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος ένας από τους επτά Διακόνους

Ο Άγιος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και υπήρξε διάκονος ανάμεσα στους επτά πρώτους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (στ’). Ήταν έγγαμος και πατέρας τεσσάρων θυγατέρων, που είχαν προικιστεί με προφητικό χάρισμα (Πράξ. κα’ 8-9).

Η δράση του Φιλίππου δεν περιορίστηκε στην Ιερουσαλήμ. Μετέβη στη Σαμάρεια, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο ως γνήσιος «Απόστολος Ιησού Χριστού κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπὶ γνῶσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν» (Προς Τίτον, α’ 1). Δηλαδή, ως απόστολος που διδάσκει την πίστη και την αλήθεια που οδηγεί στην ευσέβεια. Εκεί, μέσα από το κήρυγμά του, βάπτισε πολλούς, ανάμεσά τους και τον Σίμωνα τον μάγο.

Σε ένα από τα ταξίδια του, ο Φίλιππος συνάντησε τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης. Μετά τη διδασκαλία και την κατήχησή του, τον βάπτισε χριστιανό, συνεχίζοντας έτσι το έργο του Ευαγγελισμού.

Η πορεία του τον οδήγησε τελικά στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του κατάφερε να πείσει σχεδόν όλους τους κατοίκους να πιστέψουν στον Χριστό. Εκεί, ανήγειρε χριστιανικό ναό και, έχοντας ολοκληρώσει το ιεραποστολικό του έργο, παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε ληγμένο γάλα; Πώς να το χρησιμοποιήσετε στα φυτά σας για να πιάσουν

Γρήγορες, νόστιμες και θρεπτικές ομελέτες φούρνου με παρμεζάνα και λαχανικά

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
07:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Ηλιοφάνεια με 25άρια σήμερα – Σε ποιες περιοχές αναμένεται να βρέξει

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσει...
06:54 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (11/10) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
06:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν από τις 05:30, στη συμ...
05:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης