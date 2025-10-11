Δακτύλιος: Επιστρέφει από Δευτέρα – Οι ώρες και οι ημέρες που θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται

Δακτύλιος: Επιστρέφει από Δευτέρα – Οι ώρες και οι ημέρες που θα ισχύει, ποια οχήματα εξαιρούνται

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τίθενται ξανά σε ισχύ τα μέτρα του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τον περιορισμό της κυκλοφορίας και τη μείωση της ρύπανσης. Τα περιοριστικά μέτρα δεν ισχύουν στις οριακές λεωφόρους και τους δρόμους που ορίζουν τα όρια του μικρού Δακτυλίου.

Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει τις λεωφόρους και οδούς Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Αμβροσίου Φραντζή, Ανδρέα Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι ώρες που θα ισχύει ο Δακτύλιος

Ο Δακτύλιος θα ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη από 07:00 έως 20:00, ενώ την Παρασκευή θα εφαρμόζεται από 07:00 έως 15:00. Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η κυκλοφορία των Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης θα γίνεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας (μονά ή ζυγά), για οχήματα με βάρος έως 2,2 τόνους.

Οι εξαιρέσεις

Από τα μέτρα εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄). Οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το σήμα αφορά οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά, καθώς και εκείνα που κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο. Επίσης, ισχύει για αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO 6 (εκτός των παραπάνω κατηγοριών) με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km σύμφωνα με το NEDC, ταξινομημένα έως 31 Δεκεμβρίου 2020, και για οχήματα EURO 6 με εκπομπές κάτω από 145g/km σύμφωνα με το WLTP, ταξινομημένα από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Τέλος, τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου διαθέτουν ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για την ελεύθερη κυκλοφορία τους.

