Γερμανία: Φρίκη από τα βασανιστήρια που υπέστη η δήμαρχος από την 17χρονη κόρη της – Μία μέρα πριν είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία

Enikos Newsroom

διεθνή

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις φέρνει στο φως η BILD, για την υπόθεση που προκάλεσε σοκ στην πόλη Χέρντεκε, με την επίθεση που δέχθηκε η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ από την 17χρονη υιοθετημένη κόρη της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, μόλις μία ημέρα πριν, είχε επισκεφθεί την αστυνομία ζητώντας βοήθεια, καθώς αισθανόταν απειλούμενη και φοβόταν για τη ζωή της.

Η 57χρονη πολιτικός, που εκλέχτηκε δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, ενώ η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η άκαρπη επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα

Όπως αναφέρει η BILD, η Στάλτσερ φαίνεται πως προέβλεπε τον κίνδυνο, καθώς την ημέρα πριν από την επίθεση επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα του Wetter/Ruhr δηλώνοντας ότι «αισθανόταν απειλούμενη από την υιοθετημένη κόρη της και φοβόταν για τη ζωή της».

Παρά τις εκκλήσεις της, δεν έλαβε βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Christoph Neuhaus, επιβεβαίωσε: «Υπήρξε προσωπική επαφή δύο φορές τη Δευτέρα. Έγινε καταχώρηση της υπόθεσης και ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, πρόκειται για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με την Στάλτσερ να έχει καταγγείλει επανειλημμένα συγκρούσεις με την κόρη της.

Ο σύζυγός της, σύμβουλος επιχειρήσεων, βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε επαγγελματικό ταξίδι, αφήνοντάς την μόνη με τα δύο υιοθετημένα παιδιά.

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ζητούσε βοήθεια: ήδη τον Ιούνιο του 2025 είχε στείλει επιστολή σε αστυνομία και κοινωνικές υπηρεσίες, εκφράζοντας την απόγνωσή της και επισημαίνοντας ότι αισθανόταν εγκαταλελειμμένη, καθώς η κατάσταση στο σπίτι γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη.

«Συζητήσαμε την καταγγελία μαζί της και την επεξεργαστήκαμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ωστόσο, η καταχώρηση της υπόθεσης από την αστυνομία ως απλής «διαδικασίας» δεν απέτρεψε το περιστατικό της επόμενης ημέρας.

Βασανιστήρια

Την Τρίτη στις 12:05, η 17χρονη υιοθετημένη κόρη κάλεσε η ίδια την αστυνομία, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της είχε δεχτεί επίθεση από πολλούς άνδρες και ήταν σοβαρά τραυματισμένη. Οι διασώστες την βρήκαν αιμόφυρτη σε πολυθρόνα στο σαλόνι, με 13 μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματος, μώλωπες και κατάγματα κρανίου.

Η δήμαρχος ανέφερε αργότερα στο νοσοκομείο ότι δράστης ήταν η ίδια η υιοθετημένη κόρη της.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το κορίτσι προσπάθησε να κάψει τα μαλλιά και τα ρούχα της μητέρας της με αποσμητικό και αναπτήρα, τη βασάνισε επί ώρες στο υπόγειο και στη συνέχεια την τραυμάτισε με δύο μαχαίρια, από «εκδίκηση», επειδή ένιωθε παραμελημένη σε σύγκριση με τον υιοθετημένο 15χρονο γιο της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, η αστυνομία βρήκε ένα μαχαίρι στο σακίδιο του γιου και ρούχα λεκιασμένα με αίμα, πιθανότατα από την κόρη.

Η Εισαγγελία του Hagen αντιμετωπίζει την υπόθεση ως επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεδομένου ότι η 17χρονη κάλεσε η ίδια το ασθενοφόρο, δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της 17χρονης. Και τα δύο υιοθετημένα παιδιά βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών.

