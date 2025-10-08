Γερμανία: Την κόρη της υπέδειξε για την επίθεση με μαχαίρι η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ – Διέφυγε τον κίνδυνο

Η κόρη της δημάρχου Ίρις Στάλτσερ, είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση με μαχαίρι και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν πριν από λίγη ώρα εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, στην Γερμανία, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος. Η κυρία Στάλτσερ έχει, στο μεταξύ, διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους, η κυρία Στάλτσερ, η οποία εξελέγη την περασμένη εβδομάδα δήμαρχος στην πόλη Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, κατηγόρησε την κόρη της για την επίθεση που δέχθηκε χθες στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Οι ίδιοι ανέφεραν ακόμη ότι στο εσωτερικό του σπιτιού έχουν βρεθεί στοιχεία που υποδεικνύουν τη 17χρονη και τον 15χρονο αδελφό της ως δράστες της επίθεσης. Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε χθες την αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν ήδη από χθες, Τρίτη, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτα για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην θετή τους μητέρα και σήμερα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά υποκινούμενη πράξη, ενώ πρόσθεσε ότι και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία της Ίρις Στάλτσερ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.