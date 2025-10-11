Άγιος Παντελεήμονας: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 48χρονος τραυματίας – Τα σενάρια που εξετάζονται από τις Αρχές

Μία ημέρα μετά από την ανακάλυψη για το αποτρόπαιο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές. Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις Αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου και τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στην κατοικία, ενώ βασικός ύποπτος φαίνεται να είναι ο 48χρονος συγκάτοικος του 31χρονου θύματος, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του στο περιστατικό, καθώς υπάρχουν ευρήματα που έχουν κινήσει τις υποψίες τους. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ του ίδιου και του 31χρονου.

Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο, εξέτασε το πτώμα και διαπίστωσε ότι η ακαμψία που είχε ήταν σχετικά συμβατή με τον χρόνο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, όπως τουλάχιστον τα περιέγραψε ο τραυματισμένος 48χρονος Ουκρανός.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από τους αστυνομικούς, καθώς λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρουν δεν είχαν σημειωθεί φασαρίες άλλες φορές μεταξύ των δύο ανδρών.