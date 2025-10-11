Άγιος Παντελεήμονας: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 48χρονος τραυματίας – Τα σενάρια που εξετάζονται από τις Αρχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας, έγκλημα, νεκρός, τραυματίας

Μία ημέρα μετά από την ανακάλυψη για το αποτρόπαιο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές. Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις Αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου και τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Άγιος Παντελεήμονας, έγκλημα, νεκρός, τραυματίας

Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης στην κατοικία, ενώ βασικός ύποπτος φαίνεται να είναι ο 48χρονος συγκάτοικος του 31χρονου θύματος, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι Αρχές  εξετάζουν την εμπλοκή του στο περιστατικό, καθώς υπάρχουν ευρήματα που έχουν κινήσει τις υποψίες τους. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ του ίδιου και του 31χρονου.

Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο, εξέτασε το πτώμα και διαπίστωσε ότι η ακαμψία που είχε ήταν σχετικά συμβατή με τον χρόνο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, όπως τουλάχιστον τα περιέγραψε ο τραυματισμένος 48χρονος Ουκρανός.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από τους αστυνομικούς, καθώς λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρουν δεν είχαν σημειωθεί φασαρίες άλλες φορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Άγιος Παντελεήμονας, έγκλημα, νεκρός, τραυματίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

35χρονη ξεγέλασε τον σύντοφό της λέγοντας ότι έχει καρκίνο για να κάνει αυξητική στήθους – Τι συνέπειες είχε η απαράδεκτη σ...

Η Taylor Swift παραδέχτηκε ότι δεν πλένει τα πόδια της στο ντους – Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς...

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Ακτινογραφία δείχνει γιατί μια μόνο μπουκιά από δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που ξυρίζεται σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Ηλιοφάνεια με 25άρια σήμερα – Σε ποιες περιοχές αναμένεται να βρέξει

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσει...
07:10 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Οκτωβρίου

Σάββατο 11 Οκτωβρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. ...
06:54 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (11/10) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
06:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν από τις 05:30, στη συμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης