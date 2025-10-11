Η ταινία που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα σας συγκινήσει βρίσκεται στο Netflix και διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Ταινία
Φωτογραφία: Unsplash.com

Πόσες φορές όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια κακή ημέρα; Με μια ημέρα καταστροφική, που μας φτάνει στα όριά μας, μας κάνει να πούμε από μέσα μας: «Θεέ μου δώσε μου υπομονή να αντέξω, να ηρεμήσω, μέχρι να περάσουν αυτές οι ώρες, και σε παρακαλώ πολύ ας μην έρθει κάτι ακόμα, μια σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι».

Η ταινία – διαμάντι που βρίσκεται στο Ertflix και αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στην «Τελευταία Σταγόνα», την ταινία που σας προτείνω ανεπιφύλακτα να δείτε στο Netflix, η ηρωίδα μας, η Τζενάια, μια ανύπαντρη μητέρα που κάνει τα πάντα για να μεγαλώσει την άρρωστη κόρη της, αντιμετωπίζει μια εφιαλτική ημέρα, μια μέρα που κανείς, ειδικά αν είναι γονέας, δεν θέλει να ζήσει.

Μία φιλήσυχη γυναίκα, γλυκιά, που κάνει υπομονή και προσπαθεί μόνη της να προσφέρει μια καλή ζωή στο παιδάκι της, χάνει την υπομονή της και τον έλεγχο, όταν πλέον δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Όταν ο πόνος που νιώθει στην ψυχή της δεν είναι πλέον διαχειρίσιμος και όταν κανείς δεν της δείχνει έστω και λίγη συμπόνια.

Τελευταία σταγόνα Netflix

Η «Τελευταία Σταγόνα», που είναι περισσότερο μια δραματική ταινία και λιγότερο θρίλερ, θυμίζει πολύ αρχαία τραγωδία και η Ταράτζι Π. Χένσον, η οποία υποδύεται εξαιρετικά την Τζενάια, σε κάνει να πονέσεις αυτή την μητέρα. Μία μητέρα που προσπαθεί να ζει μια τίμια ζωή και το μόνο που θέλει είναι λίγη κατανόηση σε μια κοινωνία γεμάτη από ανθρώπους που φαίνεται να έχουν ξεχάσει να κοιτάνε και να ακούνε ουσιαστικά τον διπλανό τους.

Τελευταία σταγόνα Netflix

Αν είστε συνδρομητές στο Netflix, αξίζει να αφιερώσετε 1 ώρα και 47 λεπτά από τον χρόνο σας για να δείτε την συγκεκριμένη ταινία, η οποία μας υπενθυμίζει να φροντίζουμε και να δείχνουμε κατανόηση στους γύρω μας, που μπορεί να περνάνε το ίδιο ή και περισσότερο δύσκολα από εμάς.

Τελευταία σταγόνα Netflix

Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε και λίγα χαρτομάντιλα γιατί θα παρακολουθήσετε και πολύ συγκινητικές σκηνές και απολαύστε την «Τελευταία Σταγόνα», μια ταινία με γρήγορη πλοκή, δυνατό σενάριο, εξαιρετικούς ηθοποιούς, που περνάει και σημαντικά μηνύματα.

Δείτε το trailer

