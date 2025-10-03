Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη μετά το τροχαίο – «Γλύτωσες… Άγαλμα να κάνεις στη Βανδή»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομα του Βασίλη Μπισμπίκη, ύστερα από το τροχαίο που είχε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη. Υπενθυμίζεται ότι από το ατύχημα που είχε ο καλλιτέχνης με το αυτοκίνητό του τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα της περιοχής, σε μία μάντρα και σε μία γκαραζόπορτα.

Απ’ όταν έγινε γνωστή η είδηση του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς και των όσων συνέβησαν στη συνέχεια, τόσο ο ηθοποιός όσο και μέλη του περιβάλλοντός του έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ορισμένων χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι πηγαίνουν κάτω από αναρτήσεις του καλλιτέχνη και των οικείων του, και κάνουν προσβλητικά σχόλια.

Η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, με την οποία ο ηθοποιός έχει αποκτήσει και έναν γιο τον 12 ετών Μιχάλη, την Δευτέρα (29/9) έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία της.

Στο στιγμιότυπο η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη ποζάρει χαμογελαστή, ενώ στη λεζάντα του post της επέλεξε να μην γράψει κάτι.

Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που κάτω από την ανάρτησή της άφησαν σχόλια που αφορούσαν τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Μεταξύ άλλων, στα σχόλια χρήστες του Instagram έχουν γράψει «ευτυχώς γλύτωσες. Άγαλμα να κάνεις στην Βανδή», καθώς και «γλύτωσες κοπέλα μου από τη σαπίλα της κοινωνίας».