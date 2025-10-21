Δέσποινα Βανδή: Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν, καμία ΕΔΕ, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με το περιπολικό

Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο, τονίζουν πηγές της αστυνομίας σχετικά με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την Δέσποινα Βανδή, η οποία μεταφέρθηκε με περιπολικό, ύστερα από πρόβλημα στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι δεν διενεργείται ΕΔΕ για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Αυγούστου. Η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, ωστόσο, στη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να την μεταφέρει τελικά ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο.

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν οι ίδιες πηγές της αστυνομίας τονίζουν ότι το αυτοκίνητο της τραγουδίστριας κινείτο προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής, σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Κάποια στιγμή η Δέσποινα Βανδή ακινητοποίησε το όχημά της, γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της, και έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί το αυτοκίνητο και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί μερίμνησαν και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

