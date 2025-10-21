Δέσποινα Βανδή: Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν, καμία ΕΔΕ, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με το περιπολικό

Enikos Newsroom

lifestyle

Βανδή

Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο, τονίζουν πηγές της αστυνομίας σχετικά με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την Δέσποινα Βανδή, η οποία μεταφέρθηκε με περιπολικό, ύστερα από πρόβλημα στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι δεν διενεργείται ΕΔΕ για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Αυγούστου. Η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, ωστόσο, στη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να την μεταφέρει τελικά ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο.

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν οι ίδιες πηγές της αστυνομίας τονίζουν ότι το αυτοκίνητο της τραγουδίστριας κινείτο προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής, σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Κάποια στιγμή η Δέσποινα Βανδή ακινητοποίησε το όχημά της, γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της, και έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί το αυτοκίνητο και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί μερίμνησαν και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 κοινά συμπληρώματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο νευρικό σύστημα, σύμφωνα με ειδικό

Ένωση Ασθενών: Η παραπληροφόρηση απειλεί τη δημόσια υγεία

Ανελκυστήρες: Έως τις 30 Νοεμβρίου η υποχρεωτική και η δωρεάν απογραφή – Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για το τυπικό καλάθι στην Ελλάδα – Η σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Τεστ προσωπικότητας: Το σχήμα των δοντιών σας αποκαλύπτουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά σας

Τι σημαίνει η φράση «oμφαλός της γης» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αλέξανδρος Τζοβάνι: Ο σολίστ του «Άξιον Εστί» στη Βιέννη μιλά στο enikos.gr – «Ο Θεοδωράκης έβαλε στα στόματα απλών ανθρώπων υψηλή ποίηση»

Με αφορμή τη συναυλία «Άξιον Εστί» στον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης για τα 100 χρόνια  από τη γέ...
11:54 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Βίντεο δείχνει περιπολικό να την μεταφέρει, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε

Αίσθηση προκαλεί ένα παλαιότερο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει την Δέσπο...
09:33 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ματσούκα: «Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι»

«Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι» δήλωσε η Δήμητρα Ματσ...
07:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης- Ευγενία Σαμαρά μαζί στη θεατρική σκηνή

Οι δυο ηθοποιοί μετά τον “Σασμό” συναντιούνται στο Θέατρο Βασιλάκου για να βιώσουν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς