Πένθος στην ελληνική ροκ σκηνή για τον θάνατο του Γιώργου Ψωμόπουλου – Η συγκινητική ανάρτηση των Magic De Spell

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Ψωμόπουλου, μάνατζερ, στιχουργού και ανθρώπου που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ελληνικής ροκ σκηνής, μοιράστηκε το συγκρότημα Magic De Spell μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.  Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998», αναφέρει το συγκρότημα.

«Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω» γράφουν οι Magic De Spell, αποχαιρετώντας τον συνεργάτη τους.

