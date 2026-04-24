ΗΠΑ: Σχέδια για δυναμικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ – Η στρατηγική του Πενταγώνου εάν καταρρεύσει η εκεχειρία με το Ιράν

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναπτύσσουν νέα επιχειρησιακά σχέδια με στόχο τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που η τρέχουσα εκεχειρία καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN, οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πλήγματα με επίκεντρο τη «δυναμική στόχευση» (dynamic targeting) ιρανικών μέσων:

Στα Στενά του Ορμούζ

Τον νότιο Αραβικό Κόλπο

Τον Κόλπο του Ομάν

Στο στόχαστρο αναμένεται να βρεθούν ταχέα σκάφη επίθεσης, πλοία/σκάφη ναρκοθέτησης και άλλα ασύμμετρα μέσα που επέτρεψαν στην Τεχεράνη να κλείσει ουσιαστικά αυτές τις θαλάσσιες οδούς, χρησιμοποιώντας τις ως μέσο πίεσης κατά των ΗΠΑ.

Οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι

Το κλείσιμο των Στενών έχει προκαλέσει τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, απειλώντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση του πληθωρισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τον πρώτο μήνα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο εσωτερικό του Ιράν, τα νέα σχέδια προβλέπουν μια πολύ πιο συγκεντρωμένη εκστρατεία γύρω από τα στρατηγικά ύδατα, καθώς μεγάλο μέρος των ιρανικών παράκτιων αμυντικών πυραύλων παραμένει άθικτο.

Πηγή με γνώση του στρατιωτικού σχεδιασμού δήλωσε στο CNN: «Εκτός αν μπορείς να αποδείξεις αναμφισβήτητα ότι το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν έχει καταστραφεί ή αν υπάρχει σχεδόν βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο με τις δυνατότητές μας, όλα θα κριθούν από το πόσο διατεθειμένος είναι [ο Τραμπ] να αποδεχθεί το ρίσκο και να αρχίσει να ωθεί τα πλοία μέσα από το στενό».

Διεύρυνση της λίστας στόχων και ηγεσίας

Εκτός από τις στρατιωτικές υποδομές, οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν στόχους διπλής χρήσης, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, ή ακόμη και μεμονωμένα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος, όπως τον Αχμάντ Βαχιντί, Γενικό Διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ερωτηθείς για τον σχεδιασμό των στόχων, ανέφερε: «Λόγω της ασφάλειας των επιχειρήσεων, δεν συζητάμε μελλοντικές ή υποθετικές κινήσεις. Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να παρέχει επιλογές στον Πρόεδρο, και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Εσωτερική κρίση στην Τεχεράνη;

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το ιρανικό καθεστώς είναι «κατακερματισμένο» μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ που εξόντωσαν υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Τραμπ περιέγραψε το «χάος» στην Τεχεράνη: «Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν! Η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των “Σκληροπυρηνικών”, που χάνουν άσχημα στο πεδίο της μάχης, και των “Μετριοπαθών”, που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι τρελή!».

Η αντίδραση της Τεχεράνης, στις δηλώσει Τραμπ, ήταν άμεση. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί διχασμού, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν “σκληροπυρηνικοί” ή “μετριοπαθείς” στο Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως οι θεσμοί «συνεχίζουν να ενεργούν με ενότητα, σκοπό και πειθαρχία», ενώ ο βασικός διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για «σιδερένια ενότητα».

Συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση και αποκλεισμός

Παρά την προτίμηση του Τραμπ για διπλωματική λύση, η εκεχειρία δεν θεωρείται «επ’ αόριστον».

Οι αμερικανικές δυνάμεις, που διαθέτουν 19 πλοία στη Μέση Ανατολή (συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων), συνεχίζουν να επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια – κάτι που, για το Ιράν, συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Μάλιστα, την Τετάρτη, αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν ακόμα ένα υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική πίεση παραμένει στο μέγιστο βαθμό.