Δέσποινα Βανδή: Βίντεο δείχνει περιπολικό να την μεταφέρει, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε

Αίσθηση προκαλεί ένα παλαιότερο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει την Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου και προβλήθηκε το βίντεο σήμερα, Τρίτη 21/10, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της.

Όμως, στη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να την μεταφέρει τελικά ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο, σύμφωνα με το “Πρωινό”.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό. «Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι εμείς οι υπόλοιπο σαν δεύτερης κατηγορίας. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Τυχαία περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά. Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε το βίντεο