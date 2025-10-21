Δέσποινα Βανδή: Βίντεο δείχνει περιπολικό να την μεταφέρει, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε

Enikos Newsroom

lifestyle

Βανδή

Αίσθηση προκαλεί ένα παλαιότερο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει την Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου και προβλήθηκε το βίντεο σήμερα, Τρίτη 21/10, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της.

Όμως, στη διαδρομή έσκασε το λάστιχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να την μεταφέρει τελικά ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο, σύμφωνα με το “Πρωινό”.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό. «Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι εμείς οι υπόλοιπο σαν δεύτερης κατηγορίας. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Τυχαία περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά.  Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε το βίντεο

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα απολυμαντικά χεριών συνδέονται με καρκίνο; Υπό εξέταση η αιθανόλη από την ΕΕ

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Μέση σύνταξη στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ποσά και το προφίλ των συνταξιούχων

Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι δισδιάστατες συσκευές έχουν κρυφές κοιλότητες που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...
περισσότερα
12:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αλέξανδρος Τζοβάνι: Ο σολίστ του «Άξιον Εστί» στη Βιέννη μιλά στο enikos.gr – «Ο Θεοδωράκης έβαλε στα στόματα απλών ανθρώπων υψηλή ποίηση»

Με αφορμή τη συναυλία «Άξιον Εστί» στον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης για τα 100 χρόνια  από τη γέ...
09:33 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ματσούκα: «Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι»

«Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι» δήλωσε η Δήμητρα Ματσ...
07:47 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης- Ευγενία Σαμαρά μαζί στη θεατρική σκηνή

Οι δυο ηθοποιοί μετά τον “Σασμό” συναντιούνται στο Θέατρο Βασιλάκου για να βιώσουν...
03:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη για Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν συγκεκριμένο το σκηνικό, είχα αισθανθεί πολύ άσχημα με κάτι που συνέβη τότε»

Τον περασμένο Απρίλιο η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της είχε αποκαλύψει πως η Μα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς