The 2Night Show: Επικό τηλεφώνημα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη… γιαγιά του Άγγελου Μπράτη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιαγιά του Άγγελου Μπράτη είχε στο The 2Night Show της Δευτέρας (20/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θυμίζοντας εποχές από τον «Όμορφο Κόσμο το Πρωί».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συνομίλησε με τη γλυκύτατη ηλικιωμένη, η οποία αρχικά δεν πίστεψε πως είναι εκείνος που της τηλεφωνεί και στη συνέχεια αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον εγγονό της.

«Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά σου τώρα; Θα ήθελα να τη ρωτήσω τι παιδί είσαι. Αν την ενοχλώ, θα το κλείσω», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον καλεσμένο του και αμέσως πληκτρολόγησε τον αριθμό στο τηλέφωνο.

«Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι!», της είπε ο παρουσιαστής μετά από… προσπάθεια συνεννόησης.

«Άι μωρή κι εσύ, φύγε από δω μη σου πω τίποτα!», του απάντησε με χιούμορ η ηλικιωμένη γυναίκα.

«Έχει τρελό χιούμορ! Αφού δεν σε έβρισε, πάντως, εντάξει, μια χαρά, τη γλίτωσες!», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Άγγελος Μπράτης μετά το τέλος της κλήσης.

«Δεν θυμάσαι τις φάρσες που έκανα με τον Μουτσινά στο πρωινό; Έχω ακούσει εγώ γιαγιάδες να με βρίζουνε! Πρέπει να είμαι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που τον έχουν βρίσει τόσο οι γιαγιάδες. Εμένα και τον Νίκο», ανταπάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

