Σουηδία: Η Μιάλμπι έκανε «το αδύνατο δυνατό» – Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της

Η μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη Σουηδία, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της Ιστορία της, μετά τη νίκη με 2-0 μέσα στην έδρα της Γκέτεμποργκ. Ένα επίτευγμα που φαντάζει απίστευτο για τον μικρό σύλλογο από το ψαροχώρι του σουηδικού νότου, που μετράει λιγότερους από 1.500 κατοίκους.

Ο Γιάκομπ Μπέργκστρεμ άνοιξε το σκορ με ένα κοντινό «ψαλιδάκι» στο 21’, ενώ ο Τομ Πέτερσον διαμόρφωσε το τελικό 2-0 επτά λεπτά αργότερα, «κλειδώνοντας» μαθηματικά τον τίτλο, καθώς η Μιάλμπι ξέφυγε με 11 βαθμούς από τη δεύτερη Χάμαρμπι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος στη σουηδική Allsvenskan.

«Είναι κάτι που δεν πίστευα πως θα ζήσω ποτέ στη ζωή μου», είπε ο Μπέργκστρεμ. «Αυτή η ομάδα απέδειξε πως το συλλογικό πνεύμα μπορεί να σε πάει πολύ μακριά. Όλοι παλεύουν για τη Μιάλμπι και αυτό είναι φανταστικό».

Η ομάδα από τη χερσόνησο Λίστερλαντετ, με πληθυσμό μόλις 1.400 κατοίκους, έχει μετατραπεί σε σύμβολο για όλη την περιοχή του Σόλβεσμποργκ. Και πάνω από 1.500 οπαδοί ταξίδεψαν για να ζήσουν από κοντά τη μαγική στιγμή.

Παρά τον μικρό προϋπολογισμό της σε σχέση με ομάδες όπως η Μάλμε και η Χάμαρμπι, η Μιάλμπι στηρίχθηκε σε έξυπνο σκάουτινγκ και επιστημονική μεθοδολογία, χτίζοντας την πιο απίθανη πορεία τίτλου των τελευταίων ετών στη χώρα.

Μετά τη λήξη, οι παίκτες φόρεσαν χρυσά καπέλα και τραγουδούσαν με τους φιλάθλους, ενώ ο Μπέργκστρεμ, στον τρίτο του κύκλο στην ομάδα, αστειεύτηκε για το γκολ του:

«Ήταν μισό ψαλιδάκι – πιο πολύ… τακουνάκι», είπε γελώντας. «Είμαι εδώ οκτώ χρόνια συνολικά, έχω τους καλύτερούς μου φίλους σε αυτή την ομάδα. Όλα είναι υπέροχα και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».

«Είναι πραγματικά λυτρωτικό να το ζούμε αυτό πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι κάτι μοναδικό», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Άντερς Τόρστενσον, στο σουηδικό ραδιόφωνο SR, προσθέτοντας χαμογελαστά πως «δεν έχω καμία πρόθεση να πάω νωρίς για ύπνο».

Ιδρυμένη το 1939, η Μιάλμπι AIF, έχει ως σύνθημά της το «να κάνουμε το αδύνατο, δυνατό». Και το έκανε…

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

01:15 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

23:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

20:40 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

20:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

