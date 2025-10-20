Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού  

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

ALERTE – Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d’une violente #tornade dans le Val-d’Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d’Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025