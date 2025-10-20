Θεσσαλονίκη: Έπεσαν σοβάδες στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός το περασμένο Σάββατο στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι, στον χώρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης μηχανών. Το περιστατικό έλαβε χώρα τη στιγμή που δεν εκτελούνταν εργασίες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesspost.gr, μετά το συμβάν, οι εργαζόμενοι συγκάλεσαν συνέλευση και αποφάσισαν να σταματήσουν κάθε εργασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές και εργασίες συντήρησης του κτιρίου. Όπως τονίζουν, δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοιο περιστατικό. Την επόμενη κιόλας μέρα, συνεργείο ανέλαβε την αποκατάσταση της οροφής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού.

Ο Νίκος Τσακλίδης, χειριστής αλλαγής τροχιάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train, δήλωσε στο ThessPost.gr: «Η εταιρεία της Hellenic Train συνεχίζει να βαδίζει στις ίδιες ράγες, δηλαδή αυτές της απαξίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος. Για αυτό τον λόγο δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κανέναν προληπτικό έλεγχο, όπως την καλούσαν να πράξει οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν μόνο παλεύοντας οργανωμένα απέναντι στα κέρδη της εταιρίας και βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες, όπως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Όταν σταμάτησαν οι εργαζόμενοι τη δουλειά, άρα και τη βασική πηγή κέρδους για την εταιρία, τότε ήρθαν τα συνεργεία συντήρησης».

Δείτε φωτογραφίες