Ληστεία στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας, η καθυστερημένη άφιξη των Αρχών και η διαφυγή των δραστών – Πόσο ευάλωτο είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, την Κυριακή, ολοκληρώθηκε σε επτά λεπτά, ενώ το Μουσείο ήταν σε πλήρη λειτουργία. Δύο από τους δράστες φέρονται να απείλησαν τους άοπλους φύλακες με τα διαρρηκτικά εργαλεία και διέφυγαν σε χρόνο ρεκόρ, με την βοήθεια των δύο συνεργών τους που τους περίμεναν έξω από το κτίριο.

Η όλη διεξαγωγή της επιχείρησης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στα γαλλικά μουσεία και δη στο μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης. Έχει προκαλέσει, επίσης, νέες διαμάχες στην γαλλική πολιτική σκηνή με την κυβέρνηση μακρόν να δέχεται εκ νέου επικρίσεις, αυτή την φορά για τα κενά στην ασφάλεια των μουσείων.

Η εφημερίδα Le Soir, στο Βέλγιο, περιγράφει την ασφάλεια του Λούβρου ως “πραγματικό πονοκέφαλο” και πιστεύει ότι οι διαρρήκτες “εκμεταλλεύτηκαν το πόσο ευάλωτο είναι αυτό το ιστορικό μνημείο”.

Οι συναγερμοί χτυπούσαν και οι ληστές έφευγαν

Καθώς οι συναγερμοί χτύπησαν στο μουσείο, ειδοποιώντας τους φύλακες, οι ληστές έφυγαν γρήγορα, με μοτοσικλέτες και αφήνοντας πίσω τους μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην επιδρομή. Η συμμορία προσπάθησε να βάλει φωτιά στο γερανό που χρησιμοποίησε, αλλά εμποδίστηκε από ένα μέλος του προσωπικού του μουσείου. Το μουσείο ανακοίνωσε ότι κλείνει και οι επισκέπτες αποχώρησαν. Νωρίτερα επισκέπτες είχαν καταγράψει τους ληστές να σπάνε τις προθήκες με τα κοσμήματα που ήθελαν να κλέψουν. Τα σχόλια στο Χ είναι ατιμωτικά για την Γαλλία.

Les images du braquage du Louvre sont une honte nationale

Aucune alarme, aucune sécurité, aucun courage.

Un type en gilet jaune dépouille le musée le plus célèbre du monde

Sept minutes de silence, sept minutes de lâcheté

Et la police? Invisible, comme toujours#MacronDestitution pic.twitter.com/LlVcbCxZBV — Iva Masson (@IvaMasson2030) October 20, 2025

Η ληστεία αναζωπύρωσε τη διαμάχη για την έλλειψη ασφάλειας στα μουσεία της Γαλλίας, τα οποία είναι πολύ λιγότερο ασφαλή από τις τράπεζες και γίνονται όλο και περισσότερο στόχος των κλεφτών.

Τον περασμένο μήνα, εγκληματίες διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, παίρνοντας δείγματα χρυσού αξίας 700.000 δολαρίων, ενώ οι κλέφτες έκλεψαν επίσης δύο πιάτα και ένα βάζο από ένα μουσείο στην πόλη Limoges, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε 7,6 εκατομμύρια δολάρια.

«Αποτύχαμε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν ελλείψεις στην ασφάλεια για την προστασία του Λούβρου. “Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε, αφού οι άνθρωποι μπόρεσαν να τοποθετήσουν έναν ανελκυστήρα επίπλων στο κέντρο του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους σε αυτόν μέσα σε μερικά λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα, δίνοντας στη Γαλλία μια τρομερή εικόνα”, δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινέ αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων ήταν ένα “σημαντικό αδύναμο σημείο”. Σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου είχαν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο μιας αναμόρφωσης του μουσείου αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Πόσο ευάλωτο είναι το Λούβρο

Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα εθνικά εμβλήματα της Γαλλίας, η πιο επισκέψιμη γκαλερί τέχνης στη χώρα και στον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι επίσης ένα από τα καλύτερα προστατευόμενα, τουλάχιστον θεωρητικά. Το 2024, 8,9 εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από τις γκαλερί του, περίπου 30.000 κάθε μέρα.

Τα δύο τρίτα των επισκεπτών είναι ξένοι τουρίστες. Το Λούβρο άνοιξε το 1793, καλύπτει συνολικά 24 εκτάρια και είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο. Στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαίας τέχνης, με περισσότερα από 30.000 έργα να εκτίθενται. Ανάμεσα στα πιο διάσημα και επισκέψιμα είναι η Μόνα Λίζα, η Φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η “κλοπή ήταν γρήγορη και βίαιη”, Οι πέντε αστυνομικοί που βρίσκονταν στην γκαλερί και στους παρακείμενους χώρους ενεργοποίησαν γρήγορα το πρωτόκολλο ασφαλείας: Κάλεσαν τις αστυνομικές αρχές και εκκένωσαν την περιοχή. Ο εισαγγελέας εξήγησε ότι οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν, αλλά “είτε οι αστυνομικοί δεν τους άκουσαν είτε δεν ενεργοποιήθηκαν στη γκαλερί”.

Τα κενά ασφαλείας

Αυτή η ασυνήθιστη ληστεία, που αξίζει να γυριστεί σε ταινία, αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας σε ορισμένα γαλλικά πολιτιστικά κέντρα, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε τρία μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Την περασμένη Κυριακή, τέσσερα άτομα εισήλθαν οπλισμένα στο Μουσείο Jacques Chirac στην Corrèze, στην κεντρική δυτική περιφέρεια. Ήταν ακόμα ημέρα και έκλεψαν ένα συλλεκτικό ρολόι. Κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν λίγες ημέρες αργότερα.

Εκτός από την ληστεία στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, πριν από λίγες εβδομάδες, τη νύχτα της 3ης προς 4η Σεπτεμβρίου, ο συναγερμός χτύπησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μουσείο Adrien Debouché στη Λιμόζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Το κέντρο στεγάζει μια τεράστια συλλογή από κεραμικά και περίφημες πορσελάνες. Οι κλέφτες έσπασαν ένα παράθυρο, μπήκαν σε μία από τις αίθουσες και έκλεψαν αρκετές κινέζικές πορσελάνες του 14ου και 15ου αιώνα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 7 εκατομμύρια ευρώ Όπως δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρς, τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν ότι “τα μουσεία μας δεν είναι πλέον στεγανά”.

Τα γαλλικά ΜΜΕ και οι συναγερμοί

Θα πίστευε κάποιος ότι το εμβληματικό Λούβρο θα έχει και ένα αδιαπέραστο σύστημα ασφαλείας. Αποδείχθηκε το αντίθετο. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ήταν γνωστό ότι το παρόν σύστημα ασφαλείας ήταν ελλιπές και ότι καθυστερούσε ο εκσυγχρονισμός του. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά καιρούς έχουν γίνει καταγγελίες για μειώσεις προσωπικού την ώρα που η επισκεψιμότητα αυξάνεται ραγδαία.

Οι συναγερμοί λειτούργησαν και στην μπαλκονόπορτα και στις προθήκες ωστόσο είναι πιθανό να μην ακούστηκαν γιατί περίμενε κόσμος μπροστά στις θύρες της αίθουσας. Το ένα τρίτο της πτέρυγας όπου βρίσκεται η αίθουσα του Απόλλωνα – εκεί που έγινε η κλοπή – δεν διαθέτει καθόλου κάμερες. Και όποιο οπτικό υλικό έχουν στα χέρια τους οι αρχές είναι θολό.

Την ώρα της ληστείας κοντά στην αίθουσα βρίσκονταν πέντε μέλη του προσωπικού. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο ειδοποίησαν την αστυνομία και φρόντισαν να μην κινδυνεύσουν οι επισκέπτες. Ωστόσο, όλοι οι παρόντες φύλακες φέρονται να τράπηκαν σε φυγή όταν οι ληστές τους απείλησαν με τα διαρρηκτικά εργαλεία. Η δε αστυνομία δεν κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο σημείο.