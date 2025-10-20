Γιατί ρε πατέρα: Νίκος και Φώντας προσπαθούν να σώσουν τη Βιβή από τα χέρια του Μιχαήλου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιατί ρε πατέρα: Νίκος και Φώντας προσπαθούν να σώσουν τη Βιβή από τα χέρια του Μιχαήλου

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος και ο Φώντας βρίσκονται σε πανικό.

Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση.

Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου. Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει.

Τα δύο αδέρφια, με τη βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως, αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο…

Δείτε το trailer:

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

