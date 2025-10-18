«Γιατί ρε πατέρα;»: Η Βιβή όμηρος στα χέρια του Μιχαήλου

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Γιατί ρε πατέρα;»: Η Βιβή όμηρος στα χέρια του Μιχαήλου

Νέο συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται τη Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος και ο Φώντας βρίσκονται σε πανικό.

Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση. Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου.

Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει. Τα δύο αδέρφια, με τη βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως, αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο…

Δείτε το τρέιλερ

«Γιατί ρε πατέρα;»: Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου – Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής – Πότε θα καταβληθούν

Κεραμέως: Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζόμενου

Πώς να αναβαθμίσετε ένα «μη συμβατό» PC με Windows 10 σε Windows 11 – Δύο δωρεάν επιλογές

Ανακαλύφθηκε μαύρη τρύπα που «παραβιάζει τους κανόνες» – Κατέστρεψε ένα αστέρι με αινιγματικό τρόπο
περισσότερα
14:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σέρρες: Η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της

Το προτελευτάιο επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” έρχεται αυτή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ...
14:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (19/10/2025)

Με τίτλο: «Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.  Η εύ...
12:31 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Να μ΄αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα- Καθηλωτικές οι εξελίξεις της επόμενης εβδομάδας

Αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες οι ήρωες της δραματικής σειράς του Alpha “Να μ΄αγαπάςR...
11:37 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Το κλασικό θρίλερ που βρίσκεται στο Ertflix και θα σε κάνει να ανατριχιάσεις

Τα θρίλερ είναι δικαιολογημένα από τα πιο αγαπητά είδη ταινιών. Η αγωνία, ο φόβος, η αίσθηση π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης