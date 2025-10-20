Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη μία σορό ομήρου στο Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη μία σορό ομήρου στο Ισραήλ, καθώς όπως έγινε γνωστό από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), oχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνθηκαν προς ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας και στη συνέχεια παρέδωσαν τη σορό στον ισραηλινό στρατό.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου τη σορό πρόκειται να παραδώσει, ενώ ανέφερε ότι «ανακάλυψε» τη σορό χθες, Κυριακή (19/10).

Ο ισραηλινός στρατός θα επιθεωρήσει το φέρετρο πριν το σκεπάσει με την ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσει μια σύντομη τελετή υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια η σορός θα μεταφερθεί στο Ινστιτούτο ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Υπάρχουν 16 σοροί ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

πηγή: ΕΡΤ, Times of Israel