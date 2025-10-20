Νατάσα Ασίκη: «Ήμουν ένα από τα παιδάκια στην Οικογένεια Χωραφά – Θυμάμαι με πολλή αγάπη την Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη»

Το 1968 κυκλοφόρησε η ταινία «Οικογένεια Χωραφά», με πρωταγωνιστές την Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ανάμεσα στα παιδάκια που έπαιξαν στο συγκεκριμένο φιλμ, ήταν και η Νατάσα Ασίκη. Την Δευτέρα (20/10) η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της και συνάδελφός της Αντώνης Αντωνίου, ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Νατάσα Ασίκη αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στην «Οικογένεια Χωραφά».

Σχετικά με την συμμετοχή της στην γνωστή ταινία, η καταξιωμένη ηθοποιός είπε: «Ήμουν ένα από τα παιδάκια στην “Οικογένεια Χωραφά”. Αμυδρά έχω μνήμες. Θυμάμαι ας πούμε το όνομα της περιοχής που γινόταν η ταινία. Ήταν η Φραγκοκλησιά, στο Μαρούσι. Θυμάμαι ότι ήταν ερημιά με ένα σπίτι, αυτό το συγκεκριμένο. Θυμάμαι με πολλή αγάπη την Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, γιατί είχαμε πολλά χάδια όλα μας. Θυμάμαι τον Συρογιάννη, γιατί βρεθήκαμε ξανά μετά ως πιο μεγάλα παιδάκια».

«Έχω κάνει και άλλες ταινίες ως παιδάκι. Αυτή νομίζω είναι η πιο γνωστή. Έχω παίξει και στο “Οι γενναίοι πεθαίνουν δυο φορές”, με τον Αντωνόπουλο και την Μαυροπούλου», συνέχισε η Νατάσα Ασίκη.