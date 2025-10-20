Νατάσα Ασίκη για Αντώνη Αντωνίου: «Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα στο θέατρο – Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη»

Νατάσα Ασίκη Αντώνης Αντωνίου
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Στην σημερινή (20/10) εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», έδωσαν συνέντευξη η Νατάσα Ασίκη και ο Αντώνης Αντωνίου. Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι εκτός από συνάδελφοι είναι και συνοδοιπόροι στη ζωή για πάνω από 40 χρόνια, μίλησαν στους παρουσιαστές για το κοινό τους «ταξίδι» και την επαγγελματική τους συνεργασία.

Σε ερώτηση για το πώς είναι να συνεργάζονται δύο άνθρωποι στο θέατρο, που ζουν και στο ίδιο σπίτι, ο Αντώνης Αντωνίου απάντησε: «Νομίζω ότι είναι μόνο ωραίο. Πώς είναι όταν παίζεις ένα έργο για αρκετά χρόνια, μετά το κοινό αποφασίζει να αλλάξεις έργο. Άμα σταματήσει το κοινό να έρχεται, άμα κοπεί η κίνηση και αραιώσει. Αυτό στη σχέση δεν έχει εφαρμογή, συνεχίζεται».

Από την πλευρά της, η Νατάσα Ασίκη ανέφερε ότι: «Αυτό το λέει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός. Εγώ τώρα ως ηθοποιός μόνο, λέω ότι πολλές φορές είναι φασαριόζικο. Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα, που θα τα κάνω τελικά. Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη!

Έχω και τα δίκια μου, γιατί ο Αντώνης περιμένει από εμένα αυτό που έχει στο μυαλό του να το δει από την πρώτη ανάγνωση, ξέροντάς με σαράντα χρόνια. Όμως εγώ δεν θέλω ή δεν μπορώ να το κάνω κατευθείαν. Θέλω να περάσει μια διαδικασία άλλη. Ένας άλλος σκηνοθέτης που δεν θα με ήξερε, θα με άφηνε να μπω στη διαδικασία».

