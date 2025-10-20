Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι αντικρουόμενες απολογίες των 22χρονων και τα νέα εντάλματα σύλληψης – Καρέ καρέ η πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου

Συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται οι 2 συλληφθέντες για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, χωρίς κανείς από τους δύο να παραδέχεται ότι τράβηξε την σκανδάλη. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους την Κυριακή, οι οποίες κράτησαν 16 ώρες, οι δύο 22χρονοι πήραν τον δρόμο για την φυλακή, ενώ την ίδια στιγμή, νέες πληροφορίες και ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Για ακόμη μια φορά και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας και έριξαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Η διαδικασία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) και ολοκληρώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πρώτος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας ο φερόμενος ως δολοφόνος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ, ενώ ακολούθησε ο φερόμενος ως συνεργός ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο κατηγορούμενοι δεν έδρασαν μόνοι τους. Αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν λένε κουβέντα για το όπλο του εγκλήματος και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν. Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία. Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη – πράγμα που συνέβη – και δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

Οι απολογίες

«Εγώ ήρθα εδώ μόνο για να συμμετέχω στον εκβιασμό και να πάρω τα χρήματα που μου έταξαν. Ήμουν αυτός που οδηγούσε το λευκό σκούτερ. Ο ανιψιός του θύματος, αυτόπτης μάρτυρας, αναγνώρισε τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενός μου, όχι τα δικά μου. Δεν αναγνώρισε εμένα, τον άλλον αναγνώρισε. Δεν έδωσα ποτέ κανένα όπλο στον συγκατηγορούμενό μου, ούτε έχω πιάσει ποτέ όπλο στη ζωή μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο φερόμενος εκτελεστής.

Όταν ολοκλήρωσε την απολογία του, η ανακρίτρια κάλεσε τον συγκατηγορούμενό του και καθ’ ομολογίαν συνεργό, ο οποίος και τον είχε κατονομάσει ως τον εκτελεστή.

«Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε μέσα ενώ εγώ τον περίμενα στην μοτοσικλέτα που ήταν στην είσοδο. Λίγο αργότερα άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς και ένα άτομο να φωνάζει ”βοήθεια” και είδα τότε τον συγκατηγορούμενό μου να κινείται προς την μοτοσικλέτα λέγοντάς μου, ”κάτσε πίσω, εγώ οδηγώ”. Δεν πυροβόλησα εγώ. Εκείνος το έκανε», φέρεται να είπε ο φερόμενος συνεργός, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

Νέα εντάλματα σύλληψης, πιθανότατα τρία, αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για τη διπλή δολοφονία, ενώ κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά συγκεκριμένους αριθμούς. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Mega, τα πρώτα δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχουν ήδη φθάσει στα χέρια των Αρχών, ενώ όπως μετέδωσε το Star, ο φερόμενος ως συνεργός φαίνεται πως άλλαζε «πακιστανικά τηλέφωνα». Με απλά λόγια, χρησιμοποιούσε τηλέφωνα που δεν μπορούν να εντοπιστούν, ένα γεγονός που από μόνο του δημιουργεί υποψίες και ερωτήματα.

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο – τον φερόμενο ως συνεργό– να μετακινηθεί από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μια πληροφορία που θέλει τον 22χρονο, μετά το έγκλημα να απομακρύνεται επί ένα χιλιόμετρο με το λευκό σκούτερ, να κατεβαίνει από το δίκυκλο και να αναχωρεί με λευκό Ι.Χ. που φέρεται να οδηγούσε νεαρή γυναίκα.

Όπως έγραψε η Realnews, πρόκειται για άτομο που συνδέεται με πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 68χρονου. Να σημειωθεί πως κατά τη σύνταξη της νέας διαθήκης του 68χρονου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του σε συμβολαιογράφο της Πύλου, ο ένας εκ των δύο μαρτύρων ήταν γυναίκα… Αν επαληθευθεί το ενδεχόμενο της μεταφοράς του 22χρονου από τη γυναίκα με το λευκό Ι.Χ., τότε καταρρίπτεται η ομολογία του, στην οποία τόνιζε ότι κολυμπώντας και περπατώντας έφθασε μέχρι την Καλαμάτα, από όπου πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ιδιοκτήτη

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, στο οποίο αποτυπώνεται η πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ο φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον άτυχο 68χρονο, στην προσπάθειά του να τον ληστέψει. Φαίνεται να τον κυνηγά και να τον πυροβολεί με ένα αεροβόλο όπλο. Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να τον χτυπήσει με μία μπλούζα, με ένα άσπρο ρούχο.

Η συνάντηση του ανιψιού με τον φερόμενο ως συνεργό τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, μαρτυρία η οποία βρίσκεται σε γνώση των Αρχών, κάνει λόγο για δύο συναντήσεις τον Σεπτέμβριο, μεταξύ του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.

Όπως λέει η μαρτυρία, οι δύο τους είχαν συναντηθεί δύο φορές στην Αθήνα σε χρόνο μεταγενέστερο από τις δύο απόπειρες που έχει παραδεχτεί ο 22χρονος κατά του 68χρονου.

Η μαρτυρία για τις οικονομικές σχέσεις ανιψιού-θύματος

Nέα μαρτυρία από πρόσωπο του συγγενικού κύκλου της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, αναφέρει πως το 68χρονο θύμα υποψιαζόταν τον ανιψιό του, όταν είχε χάσει 20.000 ευρώ στο παρελθόν.

«Οι γονείς του ανιψιού είναι χωρισμένοι. Τον μεγάλωσε η γυναίκα μόνη της. Κάποια στιγμή ο ανιψιός πήγε στην Αθήνα, ήθελε να ασχοληθεί με την πάλη και συγκεκριμένα με πάλη σε κλουβιά, με βάρη και τα λοιπά, ήθελε να παλεύει. Ο θείος του προσπαθούσε να τον φέρει πίσω στην Φοινικούντα και του έλεγε ”εδώ έχουμε περιουσία, λεφτά, να έρθεις κάτω να τα αναλάβεις εσύ να κάνεις και οικογένεια”. Εντωμεταξύ στην Αθήνα ο ανιψιός είχε μπλέξει με παλιοπαρέες. Κατάφερε τελικά ο θείος να τον πείσει και τον έφερε κάτω», εξήγησε αρχικά ο μάρτυρας μιλώντας στο Mega.

«Θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»

Στη συνέχεια ο ίδιος τόνισε ότι: «Μια μάλωναν, μια τα έβρισκαν. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή είχε χάσει 20.000 ευρώ, λίγα άτομα ήξεραν πού είχε κρύψει αυτά τα χρήματα. Τότε, έβριζε τον ανιψιό και θεωρούσε ότι τα είχε πάρει αυτός. Είχε έρθει και η ασφάλεια για αποτυπώματα. Τότε μάλιστα, είχε πει ”θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου”. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ιδιότροπος και ιδιόρρυθμος. Δεν ήταν κακό παιδί. Αποπλήρωνε ένα δάνειο που είχε ο ανιψιός και η μητέρα του για ένα σπίτι μεγάλο στην Καλαμάτα. Και στον ανιψιό, παρότι είχε το μισό κάμπινγκ, του έδινε 1.000-1.200 ευρώ τον μήνα».

«Ο ανιψιός είχε προβληματισμό για το μέλλον του και αν η ζωή του θα κυλούσε με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Στο παρελθόν είχε πουλήσει ο ανιψιός ένα σπίτι στην Αθήνα που είχε από τον πατέρα του 70.000-80.000 ευρώ και τα έφαγε τα χρήματα» ολοκλήρωσε ο μάρτυρας.